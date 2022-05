Tot vijf jaar cel voor Oostendse dealers die garages huurden om cocaïne te stockeren

Een 41-jarige Algerijn heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor grootschalige cocaïnehandel in Oostende. Zijn Marokkaanse kompaan kreeg vier jaar cel.

Observaties, telefoontaps en verklaringen van afnemers bevestigden dat Marokkaan Imad Z. (33) en Algerijn Nour-Eddine G. (41) al sinds augustus 2019 hasj en cocaïne verkochten in Oostende. Op 24 juni vorig jaar werd bij huiszoekingen op diverse adressen in de badstad ruim een kilogram cocaïne aangetroffen, onder meer in het zadel van een bromfiets. Bij de kopstukken trof de politie ook ruim 60.000 euro cash geld aan.

Uiteindelijk kon het parket zes verdachten identificeren. De bende zou twee jaar lang maandelijks een kilogram cocaïne aan de man hebben gebracht. Ze huurden garages om drugs en geld te stockeren. Imad Z. minimaliseerde zijn aandeel en werd volgens zijn advocaat enkel als loopjongen ingezet door Nour-Eddine G. Die laatste vroeg de vrijspraak. “Hij kocht enkel cocaïne voor eigen gebruik”, pleitte meester Bruno Dessin.

Imad Z. kreeg uiteindelijk vier jaar cel, Nour-Eddine G. kreeg er vijf. Libiër Omar B. (22) uit Blankenberge hielp mee met de verkoop en kreeg drie jaar cel. Een vierde beklaagde kreeg twaalf maanden cel voor hand- en spandiensten. Twee anderen werden vrijgesproken. De rechter verklaarde in totaal bijna 200.000 euro verbeurd. (AFr)