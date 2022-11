Tot vier jaar cel voor twee koppels voor handel in kilo’s speed

Twee koppels uit Menen en Lo-Reninge liepen voor de Kortrijkse strafrechter celstraffen tot 4 jaar op voor het verhandelen van zo’n 95 kilogram speed. De mannen zitten al sinds eind maart in de cel. De rechter verklaarde geen half miljoen euro maar wel 175.000 euro drugsgeld verbeurd.

Begin 2021 kreeg de politie lucht van de speedhandel van Danny D. (37) en Charlotte D.V. (31) uit Menen. Wat volgden waren observaties aan hun woning en het afluisteren van hun telefoons. Eind februari 2022 kwam het onderzoek in een stroomversnelling terecht toen David H. (45) en Carine C.(39) uit Lo-Reninge met de regelmaat van een klok op bezoek gingen in Menen. Telkens hadden ze iets bij toen ze arriveerden.

Achtervolging in Harelbeke

Huiszoekingen in zowel Menen als in Lo-Reninge leverden eind maart uiteindelijk zo’n 10.000 euro cash geld, xtc-pillen en speed op. De twee koppels vlogen in de cel. Daar zat een 47-jarige Limburger toen al een maand. Na een nachtelijke achtervolging in Harelbeke was Fabiano L. enkele uren later onderkoeld in het kippenhok van een tuin teruggevonden. In zijn gecrashte auto was al ruim 2 kilogram speed gevonden. L. bleek de aanvankelijke leverancier van het koppel uit Menen.

Het onderzoek maakte duidelijk dat er vele kilo’s speed door de handen gingen. “95 kilo”, volgens de openbare aanklager. Maar daar gingen de beklaagden niet mee akkoord. Eén voor één begonnen ze drugs te verhandelen uit financiële problemen. Voor Danny D. en Charlotte D.V. zijn hun respectievelijke celstraffen van 4 jaar en 24 maanden effectief, voor het koppel uit Lo-Reninge was er nog een deel voorwaardelijk. Fabiano L. kreeg ook 4 jaar effectieve celstraf gepresenteerd. (LSi)