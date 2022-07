Tot vier jaar cel voor heroïnehandel vanuit Oostends hotel

Drie Nederlanders en een man uit Desselgem kregen fikse straffen voor de heroïnehandel die ze op poten zetten vanuit een hotel in Oostende. Drie van hen kregen celstraffen van 3 en 4 jaar, de helft met uitstel. Een 20-jarige Nederlander die verstek liet kreeg 4 jaar effectief.

De handel kwam op 7 februari aan het licht toen de politie na een melding over mogelijke drugshandel een observatie uitvoerde. Dat gebeurde aan een hotel in de Koningstraat in Oostende. Het was bijna meteen prijs. De 19-jarige Nederlander A.T. verliet toen het hotel met een step en had 44 gram heroïne op zak. De man verklaarde op weg te zijn naar een klant en werkte al sinds december 2021 voor dezelfde bende waar hij heroïne en cocaïne aankocht. De man kreeg 3 jaar cel, de helft met uitstel, en moet 3.840 euro drugsgeld terugbetalen.

Tot vier jaar cel

Het onderzoek bracht ook de andere beklaagden in beeld. De 19-jarige D.W., eveneens uit Nederland, werd op de hotelkamer opgepakt en bewaakte er de drugs. Hij stuurde zijn landgenoot aan. Omwille van zijn meer leidende rol kreeg hij 4 jaar cel, de helft met uitstel, en moet hij 12.467 euro terugbetalen. Een 20-jarige Nederlander daagde niet op voor zijn proces maar verkocht voor dezelfde bende vanuit een ander hotel drugs. Hij kreeg 4 jaar effectief en werd eerder al eens veroordeeld. Dan is er ook nog de 19-jarige M.V. uit Desselgem. Volgens zijn advocaat was hij niet meer dan een loopjongen maar ook hij was aanwezig in de hotelkamer toen daar een halve kilogram heroïne en 800 gram cannabis werd gevonden. Hij kreeg 3 jaar cel, de helft met uitstel, en moet 1.792 euro drugsgeld terugbetalen. (JH)