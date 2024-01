Tot levenslang veroordeelde Bruggeling klaagt Belgische staat aan vanuit Cambodjaanse cel

Tanguy Taller, een 43-jarige Bruggeling die wegens drugssmokkel tot levenslang veroordeeld werd in Cambodja, heeft de Belgische staat in gebreke gesteld. “Ik leef in de hel”, zegt de man bij Het Laatste Nieuws.

Tanguy Taller woont sinds 2012 in Cambodja. In 2018 belandde hij in de cel nadat een andere Belg, David Catry uit Zeebrugge, hem beschuldigde van drugssmokkel. Taller werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar schreeuwde altijd zijn onschuld uit. Ook David Catry was betrokken in schimmige zaakjes en zat in Cambodja in de gevangenis een celstraf uit. De man verklaarde later dat Tanguy Taller dan toch niets met drugs te maken had, maar overleed nog voor hij daar in een rechtbank een verklaring had kunnen over afleggen. En dus werd de straf van Tanguy Taller definitief.

Sindsdien proberen zijn moeder en stiefvader druk te zetten op de Belgische regering om Tanguy Taller naar België over te brengen, zodat hij hier zijn straf kan uitzitten. De toestand in de Cambodjaanse gevangenis is volgens hen onleefbaar. In Het Laatste Nieuws getuigt Tanguy Taller daar zelf over: “Alsjeblieft, alsjeblieft, haal me hieruit en laat me terugkomen naar België. Zodat ik een kans krijg op een eerlijk proces. Ik moet hier weg. Het is onmenselijk”, smeekt de man.

Volgens minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) doet de regering er alles aan om de landgenoot naar België te krijgen. “Ik heb recent nog een brief gestuurd naar mijn collega in Cambodja met de vraag om een overbrengingsakkoord af te sluiten. Het is niet de eerste keer dat we die vraag stellen. Zo’n verdrag is het enige concrete actiemiddel dat ik als minister van Justitie heb. Als dat er is, kan het snel gaan”, klinkt het.