Tot 34 maanden cel voor zoon en moeder na rol in Roeselaarse drugsbende

Een 34-jarige man uit Roeselare en zijn 56-jarige moeder zijn door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 25 tot 34 maanden en boetes van 5.000 tot 6.000 euro voor de verkoop van drugs. Hun celstraffen zijn wel gedeeltelijk voorwaardelijk.

Mitchel S. en zijn moeder Katleen C. voerden volgens de openbare aanklager vanuit Nederland en Noord-Frankrijk cocaïne en heroïne in en verkochten die ook. Beiden lieten zich rondvoeren door één van de andere beklaagden, omdat ze zelf geen auto hebben. De drugs brachten ze aan de man vanuit de woning van de vrouw langs de Westlaan in Roeselare, maar ook in een winkelcentrum in de buurt. Een 20-tal afnemers konden worden geïdentificeerd.

Gras, groene en bruine

Telefonieonderzoek liet weinig aan de verbeelding over. De speurders hadden onmiddellijk de ware betekenis door van termen als gras, boter, ‘smoringe’, groene, bruine,… Ook langdurige observatie leverde bewijsmateriaal op. “Het zijn hoofdzakelijk sukkelaars die invalide zijn door hun medische drugproblematiek”, aldus advocaat Filip De Reuse. Mitchel S. kreeg 34 maanden celstraf waarvan 12 maanden effectief, Katleen C. 25 maanden voorwaardelijke celstraf. (LSi)