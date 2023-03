Tot 3 jaar cel voor duo dat drugs in verborgen gyprocruimte op appartement verslaafde vriend verstopte: “Dacht dat ik ‘Scarface’ was”

“Ik was stoer, dacht dat ik in een film speelde. Maakte filmpjes waarbij ik met bloem in het rond strooide alsof het drugs waren.” De vondst van zo’n anderhalve kilo drugs achter een valse gyprocwand op een appartement in Roeselare leidde halfweg 2022 tot de aanhouding van drie twintigers. Eén van hen was gewoon zwaar verslaafd, de twee anderen kregen van de rechter in Kortrijk celstraffen van 30 maanden tot 3 jaar voor drugshandel. Alhoewel één van hen bleef ontkennen maar dat bleek geen goed idee.

Naakt, uitgemergeld en totaal van de kaart. In die toestand vond de schoonbroer van een 25-jarige jongeman hem op 10 maart 2022 op zijn appartement langs de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. Achter een valse gyprocwand lag zo’n 1,5 kilogram designerdrugs, cannabis en MDMA. De schoonbroer verwittigde de politie maar dat betekende wel dat M.V. voor 3 maanden in de cel vloog. Hij hield vol dat hij met de verkoop van drugs niets te maken had, enkel zwaar verslaafd was en die drugs in ruil voor gratis drugs bijhield voor zijn vriend Mohammed K. (20) en Yakup H. (23), beiden uit Roeselare.

Drie huiszoekingen in half jaar

De vingerafdrukken van dat duo kon op de voorraad drugs worden gevonden en uit telefoon- en Snapchatconversaties bleek dat ze inderdaad bij een grootschalige drugshandel betrokken waren. “Een bestelling van 8kilogram ketamine, een bestelling van 25.000 euro, voor 29.000 euro speed en xtc”, somde de openbare aanklager op. “Bovendien was Mohammed K. in de 6 maanden voordien al twee keer eerder met drugs betrapt. Op 23 oktober 2021 ontweek hij een politiecontrole. Wat volgde was een achtervolging waarbij hij 4 keer cocaïne uit het raam gooide. Hij kon uiteindelijk pas enkele maanden later aan de Nederlands-Duitse grens worden geklist en moest aan België uitgeleverd worden.” De voorbije 9 maanden verbleef hij in de cel. “Maar ik ontken dat ik bij een drugshandel betrokken ben”, hield hij vol. Het leverde hem wel de zwaarste straf op: 3 jaar cel, waarvan de helft effectief, en een boete van 8.000 euro. Zo’n 50.000 euro drugsgeld is verbeurd verklaard.

Film

Yakup H. ontkende het licht van de zon niet. “Hij was verslaafd, wou stoer doen en dacht dat hij als ‘Scarface’ een rol in een film speelde”, aldus advocaat Michiel Van Eeckhoute. “Ik liep er elke dag bij als een zombie, alles leek wel verdoofd”, vertelde H. zelf. “Nu ben ik van de drugs af en zijn mijn ouders en broertje blij.” Hij kreeg 30 maanden cel, maar enkel de periode die hij in voorhechtenis zat, is effectief.

“Ik was heel ver weg”, gaf M.V. toe. “Dankzij mijn familie kon ik het milieu achter mij laten en een nieuw leven, weg van de drugs, beginnen. Dat ik in de cel zou vliegen, was niet de bedoeling van de hulpkreet van mijn familie maar het heeft wel geholpen.” Hij verhuisde ondertussen naar de Antwerpse regio. Hij komt er met 18 maanden celstraf, waarvan de periode van voorhechtenis effectief, vanaf. Alle drie moeten ze wel van de drugs wegblijven als ze het voorwaardelijke deel van hun straf zo willen houden. (LSi)