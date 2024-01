Tot 24 maanden cel gevorderd voor drugsverslaafden die zombiedrugs verkopen: “Gebruikt om van cokeverslaving af te komen”

Een zestal personen uit het Roeselaarse moest zich dinsdagmorgen verantwoorden voor het bezit en de verkoop van onder meer flakka en alfa. Alle aanwezigen, die zelf verslaafd waren, gaven de feiten toe. Spilfiguur B.V. gaf verstek en riskeert met 24 maanden de zwaarste straf.

April 2022. Er is een vermoeden dat T.H. (45) uit Izegem de zeer verslavende zombiedrugs flakka verkoopt. Er wordt beslist een telefoontap te plaatsen en die levert meteen al op. Zo komen ook het koppel S.P. (44) en L.V. (39) uit Hooglede en de 25-jarige J.C. uit Roeselare in het vizier van de onderzoekers.

Stroomversnelling

Januari 2023. Het dossier komt in een stroomversnelling wanneer L.V. met haar Opel Corsa wordt tegengehouden. Ze test positief op cocaïne, passagier S.P. heeft 78 gram flakka op zak. Een huiszoeking levert nog meer op.

Ook bij B.V. uit Izegem wordt maar liefst 337 gram flakka aangetroffen, maar ook heroïne, amfetamines en cash geld. Een zesde man, K.V. (40) uit Roeselare komt in beeld als verkoper. “Het gaat eigenlijk om personen die zelf verslaafd zijn en dagelijks in de weer zijn met drugs in de regio Roeselare en Izegem”, aldus de Procureur des Konings.

Die vorderde een celstraf van 24 maanden voor B.V., die verstek gaf. T.H., S.P. en J.C. riskeren dan weer 20 maanden cel. Voor L.V. en K.V. werd een celstraf van respectievelijk negen maanden en een jaar geëist. Allen riskeren ze een boete van 8.000 euro.

Cokeverslaving

Alle aanwezigen betwistten de feiten niet. Er werden wel enkele opvallende zaken opgeworpen. Zo zou het niet om flakka gaan, wel om alfa. Een designerdrug die gelijkaardig is aan de gevaarlijke zombiedrug. Tot voor kort kon die nog online aangekocht worden in Nederland.

Enkelen hadden bovendien een opmerkelijke verklaring voor het gebruik van die drug. Tijdens de lockdown geraakte het koppel S.P. en L.V. verslaafd aan het roken van cocaïne. “Een vriend had een middeltje om van die cokeverslaving af te komen. Zo zijn begonnen met alfa te gebruiken, maar is de verslaving doorgeslagen”, aldus meester Floor Ameye, die het koppel verdedigde.

Alle vijf de aanwezige beklaagden zouden komaf gemaakt hebben met drugs en zouden ook het milieu mijden. De rechter velt op 16 januari een vonnis. (JD)