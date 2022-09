Student Economie uit De Panne betrapt met ‘businessplan voor verkoop cannabis’

Een amper 18-jarige student Economie uit De Panne werd vlak voor de zomer ontmaskerd als cannabisverkoper. In een door hem gehuurde garagebox werd 1 kilogram marihuana gevonden, verkoopsmateriaal en… ‘een businessplan om de verkoop te organiseren’. “Ik wilde snel geld verdienen als startkapitaal voor een zaak”, sprak T.

Op 11 juni liep de jongeman bij toeval tegen de lamp. Een politiepatrouille passeerde zijn gehuurde garagebox en kon niet om de indringende geur van marihuana heen. Daarop besloten ze om de box van binnen te bekijken. “Daar troffen ze 1 kilogram marihuana aan, wat hasj, een weegschaal, zakjes, en blaadjes en ook: een businessplan aanwezig op zijn telefoon om de verkoop van de cannabis te regelen”, stelde de procureur. “Op die jonge leeftijd op dergelijke georganiseerde manier aan drugsverkoop te doen stemt tot nadenken.” Er werd zes maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd.

Startkapitaal voor zaak

De jongeman blijkt een student Economie te zijn en had naar eigen zeggen een plan met de verkoop van cannabis. “Hij wilde op die manier zo snel mogelijk een startkapitaal hebben om later een eigen zaak te starten”, sprak zijn advocaat. “Uiteraard compleet fout. Hij was toen een tweetal maanden bezig en werd betrapt net toen hij in zijn examens van het zesde middelbaar zat. Gelukkig kon hij alsnog afstuderen en bleven zijn ouders hem steunen. Zij vielen compleet uit de lucht toen de politie plots aan de deur stond. Ze schamen er zich zelfs voor. Maar T. is vast van plan om zijn leven te herpakken en begint nu zijn hogere studies.” De rechter wilde weten wat de jongeman nu gaat studeren. “Bedrijfsmanagement”, klonk het wat aarzelend. “Je bent er alvast op de verkeerde manier mee begonnen”, repliceerde de rechter. Er werd een maatschappelijke enquête bevolen en op 10 februari gaat de zaak verder. (JH)