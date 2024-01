Stiefopa (70) ontkent smokkel van 75 kilogram cocaïne: “Hij werd al in elke haven gecontroleerd en heeft nog steeds een blanco strafblad!”

Een 70-jarige Nederlander blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met cocaïnesmokkel via de Zeebrugse haven. In zijn container werd 75 kilo coke aangetroffen. “Maar de goederen komen nooit tot bij hem!”

Op 8 januari 2021 ontdekte de douane in de Zeebrugse haven 75 kilo cocaïne in een container met maniok, een eetbare knol, uit Costa Rica. De drugs hadden een straatwaarde van om en bij de 3,75 miljoen euro. De container werd opgehaald door de 30-jarige G.F. uit Kortemark. Hij werd ter plaatse opgepakt en wees de 70-jarige Nederlander Louis V., de stiefopa van zijn vriendin, aan als opdrachtgever. Ook diens landgenoot A.Z. (32) was volgens G.F. betrokken bij de smokkel. Louis V. werd op 29 juni 2021 in Nederland opgepakt en zit sindsdien achter de tralies. Hij kreeg zes jaar cel, maar ging in beroep tegen zijn straf. “Hij is 70 jaar, heeft een blanco strafblad in gans Europa en werd overal gecontroleerd in elke Europese haven! Bovendien werden die goederen ook altijd vanuit de haven verscheept, nooit kwamen ze rechtstreeks tot bij hem”, pleitte zijn advocaat. “In Engeland was hij ooit twee maanden verdacht in een drugssmokkeldossier maar dat leidde nooit tot een vervolging. Hij heeft een blanco strafblad. Hij is hier door de vriend van zijn kleindochter onder de bus gegooid.”

Maar het openbaar ministerie ziet het anders. Enerzijds begrijpt de procureur-generaal niet wat de vriend van zijn kleindochter te winnen heeft met hem ‘voor de bus te gooien.’ En hij merkt ook een enorme discrepantie op tussen de waarde van de inhoud van de containers en het bedrag waarop ze worden verkocht. “De verkoop van het fruit gaat met enorm veel verlies gepaard: liefst 180.000 euro!” Hij is er dan ook van overtuigd dat die 75 kilo coke niet de eerste onderschepte zending was. De bekentenis van G.F., het boekhoudkundig verlies bij de transporten van het fruit uit Zuid-Amerika en de aangetroffen 75 kilo, zijn voor hem voldoende bewijs. Maar omdat Louis V. een blanco strafblad heeft, volstaat voor hem vier jaar met uitstel, behalve de periode dat hij nu al in de gevangenis zat.

De Kortemarkenaar kwam na een half jaar cel vrij onder voorwaarden. Hij kreeg uiteindelijk 37 maanden cel en 12.500 euro verbeurdverklaring. Daarnaast kreeg hij ook een verbod van tien jaar om de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent te betreden en ging niet in beroep. A.Z., die op dezelfde dag als Louis V. werd opgepakt, zou op de dag van de onderschepping een oogje in het zeil hebben gehouden in de haven. Maar dat ontkende de Nederlander met klem. Hij werd vrijgesproken, maar in beroep werd nu 24 maanden met uitstel gevorderd door het openbaar ministerie. Uitspraak op 21 februari. (OSM)