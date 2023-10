Spilfiguur in grote opiumzaak (56) veroordeeld voor verboden bezit taser

Voor het bezit van een verboden taser sprak de rechter de eenvoudige schuldigverklaring uit. Eerder werd Masoud G. (56) uit Roeselare nog veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor zijn aandeel in een opiumhandel.

Een Carrefour voor opium. Dat was hoe het handeltje van Masoud G. (56) uit Roeselare werd omschreven. Vanuit zijn garage dealde hij met grote winst het verboden goedje, dat hij in kilo’s uit het buitenland liet aanvoeren. In juni werd hij daarvoor veroordeeld tot vijf jaar, met een verbeurdverklaring van 51.000 euro. Hij tekende intussen beroep aan tegen dat vonnis.

Verboden wapen

Vorige maand moest de man ook voor de rechter verschijnen voor het bezit van een taser – een verboden wapen. Dat werd teruggevonden tijdens de huiszoeking in het kader van de opiumzaak. De rechter besliste om hem te veroordelen bij eenvoudige schuldigverklaring. De man moet de gerechtskosten betalen en zijn wapen wordt verbeurdverklaard. Hij had eerder een minnelijke schikking niet betaald, naar eigen zeggen omdat hij toen in de cel zat. (JDW)