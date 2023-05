Spanjaarden geklist met 37,5 kg cannabis

Twee Spaanse cannabissmokkelaars werden door politie geklist met 37,5 kg cannabis. De politie kwam hen op het spoor door een beschadigd pakket. Ze konden de twee zo op heterdaad betrappen.

Toen bij een bedrijf op transportsite LAR een palet beschadigd raakte, werd maar liefst 37,5 kg cannabis gevonden. De politie werd gebeld en die besloot het pakket toch te laten leveren. Met twee anonieme voertuigen werd de lading gevolgd tot de bestemming in Wallonië. Daar werden drie Spanjaarden, waaronder een minderjarige, aangetroffen die het pakket opeisten.

Rijbewijs

De twee meerderjarigen werden meteen ingerekend. Ze riskeren nu allebei een celstraf van 20 maanden en een boete van 8.000 euro. Hun Audi A5 waarmee ze naar België kwamen ziet het parket graag verbeurdverklaard.

Beide mannen ontkenden dat ze zich inlaten met drugshandel. Ze waren toevallig in België. “Ik ging op vakantie naar België, om er naar een coffeeshop te gaan. Ik wist niet dat die hier niet waren. Ik werd gewoon gevraagd om een pakje op te halen”, vertelde de ene beklaagde. Zijn kompaan was meegereisd omdat de andere geen rijbewijs had.

Vonnis op 7 juni. (JD)