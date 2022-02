Servisch koppel riskeert wee jaar cel voor cannabisplantage op slaapkamer

Een ouder Servisch koppel uit Veurne riskeert in beroep twee jaar cel voor een cannabisplantage met 545 planten in hun huis. Volgens hun advocaten is er geen opbrengst geweest.

Op 5 april 2019 vielen agenten het huis van het Service koppel S.D. (63) en M.D. (60) net buiten het centrum van Veurne binnen. Er werden in totaal 545 oogstrijpe planten aangetroffen in drie ruimtes, een halve kilo cannabis en 5.535 euro cash. De plantage was professioneel opgezet met twee zware stroomgeneratoren. In totaal moesten 36 lampen van elk 600 watt instaan voor een optimale groei van de planten.

Aanvankelijk zei S.D. dat hij niet wist dat het drugs was, maar dat het om grassen ging. Uiteindelijk bekende hij toch. In eerste aanleg kregen de twee fikse straffen. S.D. kreeg 30 maanden cel waarvan 10 met uitstel en een boete van 8.000 euro. Zijn vrouw M.D. kreeg 15 maanden cel waarvan 5 met uitstel en 8.000 euro boete. Volgens de advocaat van de man, S.D., was er echter geen materiële welstand. Zo sliepen ze in de zetel in living. S.D. vraagt een straf met uitstel. De vrouw ontkent zelfs dat ze wist wat haar man deed. “Zij is moslim, ze bemoeide zich niet met de zaken van haar man.” Maar het openbaar ministerie gaat niet akkoord.

“Tuurlijk sliepen ze in de living, in alle kamers boven stond de plantage. Bovendien moet de vrouw dat geroken hebben. Ze mag dan misschien niet geweten hebben wat haar man daar boven uitspookte, maar ze zal toch op zijn minst gevraagd hebben waar die stank vandaan kwam! Ze is toch niet de voetveeg met dienst of is moslim zijn nu plots een excuus voor de rechtbank?” Bovendien kocht die man ook twee peperdure generatoren om die plantages te onderhouden van warmte. “Dus er was wel degelijk geld.” Hij vorderde twee jaar effectief voor S.D. en twee jaar met uitstel voor M.D. Uitspraak op 23 februari. (OSM)