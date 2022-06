Schoten met alarmpistool verraden Blankenbergse cannabiskwekers: kopstuk krijgt veertig maanden cel

Vijf mannen zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden voor hun aandeel in een bende die op de zolder van een Blankenbergse woning een grote cannabisplantage runde. De spilfiguur kreeg 40 maanden effectieve celstraf.

Op 28 september 2020 snelde de politie naar een woning in de Ruiterstraat in Blankenberge na een melding van luide knallen. De huurder, N.M. (27), deed open en stelde dat hij een vriend de werking van zijn alarmpistool had getoond op de eerste verdieping. De agenten gingen naar boven en namen een sterke cannabisgeur waar. Op de zolder troffen 680 cannabisplanten aan en grote hoeveelheden kweekbenodigdheden. Er waren ook 30 xtc-pillen aanwezig en de elektriciteit bleek afgetapt voor de teller.

In de woning was ook Bruggeling S.K. (26) aanwezig. Hij beweerde dat hij niets afwist van de plantage. Verder onderzoek wees op de leidinggevende rol van Jaouad D., een 41-jarige Nederlander uit Antwerpen. Volgens het parket was hij verantwoordelijk voor de kweek van minstens 1.360 cannabisplanten – twee oogsten – en de verkoop van minstens 24,4 kilogram cannabis. De rechtbank gaf hem woensdag 40 maanden cel.

N.M. kreeg achttien maanden celstraf met uitstel omdat hij zijn woning ter beschikking stelde. S.K. (26) kreeg tien maanden cel voor cannabisverkoop. In de zaak werden ook nog drie Nederlanders veroordeeld die hielpen met de opzet van de plantage. G.F. (28) kreeg 30 maanden cel, A.B. en M.B. kregen allebei twintig maanden met uitstel. In de zaak werd nog een zesde verdachte vrijgesproken. De 53-jarige Bruggeling nam aanvankelijk de schuld op zich maar bleek uiteindelijk niets met de zaak te maken te hebben. De rechter verklaarde in totaal ook 36.000 euro verbeurd. Aan de elektriciteitsmaatschappij moet een schadevergoeding van 17.000 euro betaald worden. (AFr)