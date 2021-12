Schietincident maakt einde aan reeks inbraken druggebruiker

De rechter in Ieper veroordeelde een 43-jarige man uit Wevelgem tot een celstraf van 3 jaar, weliswaar voor een groot deel voorwaardelijk, voor een reeks feiten die man pleegde in het kader van zijn drugsverslaving. Hij werd een halt toegeroepen na een inbraak in Geluveld, waarbij er met een gestolen auto vandoor ging. De politie vuurde op het voertuig, maar de dader kon pas 2 kilometer verder in de kraag worden gegrepen.

J.V. raakte door een drugsverslaving op het slechte pad, maar slaagde er wel in 10 jaar clean te blijven. De man bleek zijn leven opnieuw op orde, tot in 2018. Na een relatiebreuk begon hij terug verboden middelen te gebruiken en al vlug ging het van kwaad naar erger. Om heroïne te kopen, had hij geld nodig en dat dacht hij te verkrijgen diefstallen.

Zo sloeg de beklaagde toe bij zijn huisarts in Wevelgem. De man werd betrapt en hij kon door de politie worden meegenomen, hoewel dat niet gebeurde zonder slag of stoot. In zijn cel probeerde de J.V. zelfmoord te plegen. Toen de politie dat had gezien en de cel binnenging, werden de inspecteurs bespuwd en kregen ze uitwerpselen naar zich geworpen. De druggebruiker kon tentslotte met pepperspray tot bedaren worden gebracht.

Een ander wapenfeit van J.V. was een inbraak in de Sint-Franciscuskerk in Menen, waarbij hij schade aanbracht aan enkele kunstwerken. Ook sloeg hij toe in het Regina hotel in Ieper en pikte hij uit een woning een koersfiets.

J.V. kon een halt worden toegeroepen bij een inbraak in de woning van Marc Paret in Geluveld. De inbreker sloeg een ruit van het huis op klaarlichte dag stuk en wandelde even later gewoon weg richting een BMW 316 die hij daags voordien gesloten had in Menen. De politie moest vuren omdat ze vreesden dat de automobilist op hen zo inrijden. Twee kilometer verder, in Beselare, kon J.V. zonder moeite worden ingerekend.

Op de rechtbank excuseerde de man zich uitvoerig voor de feiten. “Het einde van mijn relatie was het begin van alle ellende. Ik zat nog nooit zo diep. Wil ik uit de gevangenis blijven, zal ik mijn leven opnieuw op de sporen moeten plaatsen”, klonk het nog.

De rechter lijkt de man nu nog een kans te geven. J.V. werd veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar, waarvan enkel het deel dat de beklaagde in voorarrest zat, als effectief geldt. De man zal zich wel aan een hele resem voorwaarden moeten houden. Zo moet hij zich laten opnemen voor een behandeling. “Vandaag nog”, klonk het bij de rechter.