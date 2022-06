Ruim twee jaar cel voor vader en zoon na vondst cannabisplantage in Geluwe

Een Nederlandse vader en zoon zijn door de Kortrijkse strafrechter elk veroordeeld tot een celstraf van 26 maanden en een boete van 10.000 euro. Voor de 66-jarige vader is die straf volledig effectief, voor de 34-jarige zoon gedeeltelijk voorwaardelijk. Zij runden een cannabisplantage in de Lourdesstraat in Geluwe (Wervik). Zo’n 100.000 euro drugsgeld is verbeurd verklaard.

Vader en zoon huurden de woning met loods sinds 1 februari 2020. Buurtbewoners merkten ’s nachts regelmatig heel wat beweging en roken ook een indringende cannabisgeur. Op 22 september vielen speurders de loods binnen. Ze vonden twee kweekkamers met zo’n 400 planten en duidelijke sporen van eerdere oogsten. Volgens de openbare aanklager was er al 7 keer geoogst, de rechter hield het op 2 oogsten.

Vader Johannes C. kon opgepakt worden, zoon Dennis pas toen hij na een reis in Turkije in Düsseldorf landde. Beiden zitten nog altijd in de cel. Zoon Dennis zal die nu snel kunnen verlaten want de rechter sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit. De vader liep eerder al veroordelingen op voor plantages en cannabisverkoop en zal nog wat langer in de cel moeten blijven. Aan Gaselwest moeten vader en zoon nog een schadevergoeding van 12.800 euro betalen.

Drie andere Nederlanders die hielpen in de plantage kregen elk 6 maanden celstraf en gedeeltelijk voorwaardelijk boetes van 8.000 euro. (LSi)