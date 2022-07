Ruim 5.400 kg cocaïne in beslag genomen bij internationale actie tegen drugssmokkel op zee

Een internationale operatie tegen drugssmokkel op zee heeft onder leiding van de Belgische douane geleid tot de inbeslagname van meer dan 5.470 kilogram cocaïne. In België werd op een maand tijd 1.750 kilogram cocaïne in beslag genomen. Dat wordt dinsdag meegedeeld door de Belgische douane.

De internationale operatie White Sea II liep van 12 juni tot 13 juli. De douanediensten van België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk speurden op zee en in de havens een maand lang actief naar drugs die via schepen West-Europa binnenkomen.

Smokkel op zee

Bij de operatie werden in Europa 82 vaartuigen gecontroleerd. Dat heeft geleid tot dertien inbeslagnames, van in totaal 5.470 kilogram cocaïne en 18 kg hasj. In België werden 22 vaartuigen gecontroleerd, met drie inbeslagnames voor in totaal 1.750 kg cocaïne tot gevolg.

De focus van de operatie lag op maritieme smokkelmethodes, waarbij bijvoorbeeld drugs op zee werden overgeladen naar kleinere vaartuigen of een drop off plaatsvond op zee. “Naast de traditionele smokkel in containers tekent zich een andere trend duidelijk af: de smokkel aan boord of onderaan de vaartuigen”, meldt de douane nog.

Tijdens de actie werden patrouilleschepen, interventievaartuigen, boardingteams, duikers, een helikopter en kustwachtvliegtuigen ingezet. Er werd ook een beroep gedaan op rummageteams, die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van zeeschepen. De operatie werd onder meer ondersteund door de Europese politiedienst (Europol) en grenswachtdienst (Frontex).