Recordvangst aan drugs in Zeebrugge maakt Brugse politici bezorgd

De recente onderschepping van 5 ton cocaïne door de douane in de haven van Zeebrugge deed maandagavond vragen oprijzen tijdens de Brugse gemeenteraad. Sommige lokale politici vrezen dat ook de illegale drugshandel via Zeebrugge zal toenemen.

Pascal Ennaert (Vooruit) peilde naar de veiligheidsmaatregelen tegen drugtrafieken: “Is Brugge betrokken bij het pact dat vijf grote rederijen gesmeed hebben?”

Nele Caus (N-VA) hoopt op actie om te verhinderen dat we in Antwerpse toestanden belanden: “Wordt er verhoogd toezicht georganiseerd? Zal er iets veranderen bij de administratieve afhandeling van de containertrafieken? Worden er ‘slimme neuzen’ op de kranen geplaatst?”

Geen rechtstreekse lijnen

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) probeerde hen gerust te stellen: “Het is niet de enige drugsvangst in Zeebrugge, wel de grootste in jaren. Precieze cijfers heb ik niet, want drugshandel is een materie van de federale politie en van het parket. Er zijn gelukkig geen rechtstreekse scheepvaartlijnen vanuit de productielanden van drugs naar Zeebrugge. Onze haven is geen doorvoerluik voor producten uit Ecuador, Columbia, Brazilië of West-Afrika.”

“Als Antwerpen met een overflow zit, worden enkel trafieken uit India en China afgeleid naar Zeebrugge. Binnen Port of Antwerp-Bruges wordt goed samengewerkt. Momenteel experimenteert Antwerpen met een project om risico containers te centraliseren in een afgesloten deel van de haven. Indien nodig, zullen we ook zo’n zone in Zeebrugge creëren. Voorlopig is dit nog niet het geval. De vangst door de douane heeft bewezen dat de drugs niet makkelijk uit onze goed beveiligde haven kunnen verdwijnen”, aldus Dirk De fauw.