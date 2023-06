PZ Grensleie vernietigt 1.006 cannabisplanten in Lauwe, twee personen aangehouden

Maandag vielen rechercheurs binnen in een loods in de Koningin Astridlaan in Lauwe. Ze troffen er een wietplantage aan, met niet minder dan 1.006 planten in volle bloei. De volledige site werd opgedoekt en vernietigd. Twee personen werden aangehouden en een flinke som cash geld werd in beslag genomen.

Een aftandse loods in een rustige centrumstraat. Weinig mensen konden vermoeden dat de politie er een indrukwekkende drugsproductie zou aantreffen. “Na een intensief onderzoek, op basis van verschillende informatiestromen, trokken leden van de recherche richting Koning Astridlaan in Lauwe”, klonk het bij politiezone Grensleie na de inval.

Grote som geld

“Met een huiszoekingsbevel trokken ze de woning binnen en troffen ze er twee personen aan. Beiden werden van hun vrijheid beroofd, waarna de huiszoeking verder ging. Een grote som geld werd aangetroffen en ook het voertuig van beiden, een Ford Mondeo, werd in handen van justitie gegeven.”

Onze mensen hebben de volledige plaats in beeld gebracht, waarna de installaties ontmanteld werden. De planten werden ondertussen allemaal vernietigd en al het gebruikte materiaal werd verwijderd – Politiezone Grensleie

In de woning zelf, die al geruime tijd leeg staat, konden de speurders weinig meer vinden. Pas toen ze de aanpalende loods openden, bleek het intensieve speurwerk van de politie te lonen. “In de loods waren verschillende cabines gebouwd, waarin telkens een wietplantage operationeel werd gehouden. 1.006 planten werden er gecultiveerd en de installaties waren ook piekfijn onderhouden.”

“Onze mensen hebben de volledige plaats in beeld gebracht, waarna de installaties ontmanteld werden. De planten werden ondertussen allemaal vernietigd en al het gebruikte materiaal werd verwijderd. Het aangehouden duo werd voor de parketmagistraat gebracht, waarop hun aanhouding werd bevestigd. Ons onderzoek zal nu verder worden gezet want het is op dit moment nog niet duidelijk of de aangehouden personen ook aan andere drugsgerelateerde zaken kunnen worden gelinkt.”

In Lauwe sloeg het nieuws in als een bom. Vooral in de Koningin Astridlaan vatten heel wat mensen nog steeds niet hoe dit alles onder de radar kon blijven. “Dit is hier een straat waar een ons-kent-onsmentaliteit heerst”, klinkt het bij een dame die aan het verhuizen is.

Weinig mensen konden vermoeden wat er zich achter de poort van de loods afspeelde. © CL

Kabaal

“Ik was maandag volop bezig met dozen in onze wagen te steken en ik had niet eens door dat de politie er bezig was met een inval. De woning en de opslagloods werden meer dan een jaar verkocht met als doel het allemaal te slopen en er een appartementsgebouw op te zetten. Die plannen liepen blijkbaar vertragingen op, waardoor de loods werd verhuurd.”

“Een paar maanden lang was het de thuisbasis van enkele campingcars en hoorden we met de regelmaat van de klok nog die grote poort openen. Dat maakte een waanzinnig kabaal dus het viel op natuurlijk. Ondertussen was het al geruime tijd stil en we wisten van niet beter dat de boel compleet leeg was. Hoe ze dat allemaal hebben kunnen fiksen zonder de buurt te alarmeren? Ze moeten er echt wel moeite in gestoken hebben.”

Met het vernietigen van 1.006 planten kon de politie de drugswereld alvast een stevige tik uitdelen. Op basis van cijfers uit 2017 blijkt dat dergelijke hoeveelheid wiet jaarlijks goed is voor een opbrengst van 2,4 miljoen euro.