Poolse broers betrapt op ritje om drugs voor Poolse buurman te leveren

In de rechtbank van Veurne moet de rechter oordelen over twee Poolse broers die in opdracht van een Poolse buurman drugs gingen leveren in Adinkerke maar betrapt werden. Dat kwam omdat ze extra hard opvielen bij de politie toen ze heel traag de parking van een tabaksshop opreden. Ook de man bij wie ze gingen leveren staat terecht.

Op 6 april van dit jaar merkte een politiepatrouille een zeer traag rijdende grijze Chevrolet op de Dijk in Adinkerke op. De auto reed vervolgens traag de parking van shop Real Tobacco XL op waarna de politiemensen tot een controle over gingen. Aan het stuur zat de 31-jarige Pool P.P. uit Hooglede. Naast hem zat zijn 24-jarige broer W.P. , die in Duitsland woont. “In de wagen hing een duidelijke marihuanageur”, sprak de procureur.

“Er werden twee A4 enveloppen gevonden met daarin gripzakjes en 30 gram marihuana. Er werd ook een adres gevonden waar ze moesten leveren, wat verderop in Adinkerke. De politie ging langs in burger en de 27-jarige S.L. opende de deur. Bij een huiszoeking werden ook bij hem zaken gevonden die wijzen op drugsverkoop. Uit telefonieonderzoek werd ontdekt dat P.P. leverde in opdracht van ‘de geschilderde landgenoot’, wat na drie maanden onderzoek zijn 40-jarige buurman uit Hooglede bleek te zijn. Ook hij belandde in de cel.”

Die laatste A.N., riskeert samen met P.P. een jaar cel en 8.000 euro boete. S.L. riskeert zes maanden cel en 8.000 euro boete en W.P. drie maanden cel en 8.000 euro boete. “Maar hij heeft als enige niks met de feiten te maken”, sprak zijn advocaat. “Hij was net aangekomen in België op vakantie bij zijn broer en vergezelde hem gewoon tijdens een ritje.” Vonnis op 21 november. (JH)