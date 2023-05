Pool speelt rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed van alcohol en drugs werd betrapt

Een 36-jarige man uit Polen speelde donderdag even voor middernacht zijn rijbewijs kwijt. De politie controleerde hem in de Zuidstraat in Torhout om na te gaan of hij zijn personenwagen bestuurde onder invloed.

Dat bleek het geval te zijn. Hij was onder invloed van alcohol én van verdovende middelen. Hij legt zowel een positieve adem- als speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zijn wagen werd bovendien getakeld wegens niet-verzekering. Er wacht de man nog een gerechtelijk vervolg bij de politierechter. (JH)