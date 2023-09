Pool riskeert vijf jaar cel voor productie van speed vanuit loods in Izegem: “Hij haalde zuren uit Stock Americain”

Met een recept dat hij aankocht via een app en producten uit de Stock Americain bouwde Lukasz P. (40) een synthetisch drugslabo uit in een loods in Izegem. Nu riskeert de Poolse Bruggeling vijf jaar effectieve celstraf. In de zaak staan nog vijf anderen terecht.

Halfweg september vorig jaar vielen speurders binnen in een loods in Izegem. Een Poolse bende had er een speedlabo in ondergebracht en bij de ontmanteling werd liefst zes kilogram amfetamines aangetroffen. Amfetamineolie werd er vermengd met andere producten om de kristallisatie op gang te brengen. De speed werd er vervolgens ook versneden met cafeïne.

“Het recept om speed te maken kocht hij voor 1.000 euro aan via Telegram”

In totaal werden tien mannen opgepakt. Daarvan werden er zes naar de rechtbank doorverwezen, onder wie Lukasz P. De Poolse Bruggeling kijkt als spilfiguur aan tegen vijf jaar cel. “Het recept om speed te maken kocht hij voor 1.000 euro aan via Telegram”, verduidelijkte procureur Fien Maddens. “De zuren haalde hij in de Stock Americain en de cafeïne in Nederland. Hij verborg de drugs in de wielkasten van auto’s. Per kilo vroeg hij 1.000 euro. Voor drugs gebruikte de bende het codewoord bigos (Pools stoofpotje, red.)”

De loods bleek sinds 2021 gehuurd door de Pool Artur R. (42), die 37 maanden riskeert. Een deel van de drugs werd verkocht aan landgenoot Mariusz D. (33) uit Moorslede. In zijn woning werd 800 gram speed en 400 gram cannabis gevonden. Het OM eist voor hem twee jaar cel. Twee Izegemnaars en een man uit Veurne riskeren tien tot twaalf maanden cel voor hand- en spandiensten.

Mildere straffen gevraagd

Naar eigen zeggen kwam Lukasz P. als vrachtwagenchauffeur naar België. “Maar door zijn cocaïneverslaving kreeg hij financiële problemen”, pleitte meester Kris Vincke. “Het lab werd pas eind oktober 2021 voor de eerste keer gebruikt. Vijf jaar cel is fel overdreven.” Ook R. en D. vroegen mildere straffen. De drie anderen beweren dat ze niet op de hoogte waren van wat er in de loods gebeurde. “Ik kwam er af en toe een pintje drinken na het werk”, klonk het onder meer. Maar volgens de procureur wezen observaties en telefoontaps uit dat de mannen wel degelijk mee in het spel zaten.

Hoeveel speed er precies werd aangemaakt in het lab en wat dit juist heeft opgebracht, is niet duidelijk. De uitspraak volgt op 9 oktober. (AFr)