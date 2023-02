Politiebaas bezorgd over mogelijk drugsgeweld in haven Zeebrugge: “Bommen en granaten willen we hier niet zien”

Met argusogen kijkt ook de West-Vlaamse federale politie naar het aanhoudende drugsgeweld in Antwerpen. Nu de havens van Zeebrugge en Antwerpen gefusioneerd zijn, wil de politie ook hier klaarstaan mocht het geweld ooit overslaan naar de kust. “Bommen en granaten, dat willen we hier niet zien”, zegt Kurt Desoete, directeur van de federale gerechtelijke politie in onze provincie.

De containers die momenteel arriveren in Zeebrugge zijn afkomstig uit landen als China, India en Japan. Geen landen die cocaïne produceren, en dus lijkt er voorlopig geen vuiltje aan de lucht. Voorlopig, want sinds de havens van Zeebrugge en Antwerpen gefusioneerd zijn tot de Port of Antwerp-Bruges, bestaat de kans dat daar verandering in komt. Met de komst van containertrafiek vanuit Zuid- of Midden-Amerika vergroot de kans dat er ook cocaïne onze haven binnenkomt. En dan rijst meteen de vraag of we binnen afzienbare tijd ook nachtelijke aanslagen met bommen en granaten moeten verwachten in de Brugse binnenstad.

Linkeroever

Gerechtelijk directeur van de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie Kurt Desoete wil alvast voorbereid zijn, mocht het ooit zover komen. “We moeten onze voelsprieten nu al aanscherpen. Een scenario waarbij het voor de politie dweilen met de kraan open wordt, dat willen we hier niet zien gebeuren. Zeebrugge is niet langer een concurrent voor Antwerpen, het is nu de meeste linkse kant van de eengemaakte haven geworden. Linker-Linkeroever, zeg maar. En dus zou men vanuit een economische logica ook de risicovolle containers met niet-bulkgoederen, de zogenaamde bananenboten, ook in Zeebrugge kunnen laten aanmeren. Met de verplaatsing van die cargo zou je dan ook een verplaatsing van de hele problematiek errond kunnen krijgen”, zegt hij.

“Mocht de hel hier ooit losbarsten, dan willen we daar klaar voor zijn”

Brugs burgemeester Dirk De fauw, tevens ondervoorzitter van het havenbedrijf, begrijpt de bezorgdheid. “We moeten zeker aandachtig blijven. De waakzaamheid is er en wij dringen vanuit het havenbestuur dan ook bij de federale overheid aan op meer middelen, manschappen en technische mogelijkheden om de veiligheid te vergroten. Voornamelijk in Antwerpen, maar we mogen zeker Zeebrugge ook niet vergeten. De douane doet hier goed werk, maar we kunnen niet zeggen dat er geen risico is.”

Transmigratie

Eén voordeel heeft onze haven alvast, te danken aan de jarenlange strijd tegen transmigratie. “Qua infrastructuur en zeker qua camerabeveiliging is de haven van Zeebrugge top. Binnenkort wordt nog een command & control room geopend in het oude douanegebouw, waar op grote schermen via camera’s elke beweging in zowat het hele havengebied kan gevolgd worden. Het probleem van drugs die uit containers op de kade gehaald wordt, dat kunnen we hiermee vermijden”, zegt Desoete.

De vraag is nog maar of die troef ook niet in het nadeel van Zeebrugge kan uitvallen. Als de Antwerpse haven zo lek als een zeef is, waarom laat men dan de risicoboten niet uitwijken naar de goed beveiligde haven van Zeebrugge? “Daar heb ik geen indicaties voor. Die grote supertankers kunnen hier ook niet overal aanmeren”, zegt Desoete. “Laat die boten maar in Antwerpen”, zegt De fauw.

Dat de Zeebrugse haven goed beveiligd is, mag niet betekenen dat iedereen op zijn lauweren kan rusten. “De screening kan nog veel beter. Wie in Zeebrugge een container gaat afhalen, kan dat nu nog doen door simpelweg een krabbel op een papier te zetten. Zo is het natuurlijk makkelijk om een container met drugs in te vervoeren naar een loods buiten het havengebied en de drugs er daar uit te halen. Dat moet anders. Als je in Frankrijk langs de péage rijdt, nemen ze een foto. Van je nummerplaat, maar ook van je gezicht. Waarom zou dat in onze haven niet kunnen?”, vraagt hoofdcommissaris Desoete zich af.

Vingerafdruk

Ook de screening van mensen en bedrijven in de haven kan beter. Uit een controle vorige maand bleek dat liefst vijf procent van de havenarbeiders onder invloed van drugs aan het werk was. “Wie zelf gebruikt, is natuurlijk kwetsbaarder om benaderd te worden door criminele bendes. Daarom pleit ik ervoor om niet met een badge-systeem te werken in de haven, want die pasjes kan je zomaar doorgeven. Ik denk eerder aan vingerafdruk of zelfs irisscan als toegangsmiddel. Anderzijds: als je ziet hoe criminele bendes het brutale geweld niet schuwen, vormt ook dat systeem een risico. Afgehakte vingers willen we ook niet. Maar we moeten wel maatregelen nemen om die bendes en het geweld dat erbij hoort te stoppen”, zegt Desoete.

Hij pleit ervoor om nu al alle mogelijke veiligheidsdiensten bij elkaar te brengen om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en een veiligheidsplatform op te zetten. “Dat zal in het begin veel werk zijn en het zal niet meteen renderen. Dat lijkt dus op het eerste zicht te botsen op een economische logica. Ik kan me voorstellen dat havenbedrijven daar niet voor staan te springen. Maar ik wil de economischeflow niet onderbreken, integendeel. Ook wij als federale politie zullen ons moeten aanpassen: onze informantenwerking toespitsen op de haven, onze dossiers op scherp zetten en keihard werken op de informatie uit het SkyECC-dossier (met informatie uit versleutelde communicatie van de drugsmaffia, red.). Op de lange termijn heeft dit voor iedereen voordelen. Nu al in actie schieten, betekent dat we klaar zullen zijn mocht ooit de hel losbarsten. Of zelfs vermijden dat de hel überhaupt losbarst. Bommen en granaten, dat willen we hier niet zien.”