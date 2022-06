Politie vindt dankzij tip van burger kilogram marihuana in niet afgesloten garagebox

In een garagebox in De Panne werd afgelopen weekend een opmerkelijke vondst gedaan. De politie trof er na een tip van een burger ruim een kilogram marihuana aan.

De burger die in de buurt van de garagebox in een appartementsgebouw woont belde afgelopen weekend de politie op omdat hij een doordringende marihuanageur waarnam. Die bleek uit een garagebox aan het complex te komen.

De politie kwam meteen ter plaatse en tot hun verbazing bleek de garagebox niet afgesloten te zijn. Ze kon die vrij betreden en binnen werd snel een hoeveelheid van meer dan één kilogram marihuana aangetroffen. Nog binnen lag een grote som cash geld. Er werden ook meubels opgeslagen in de garagebox. De politie ging meteen op onderzoek uit en raakte dankzij de alerte burger snel verder.

In het appartementsgebouw werden twee jongemannen gearresteerd. Zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een van hen werd gewoon vrijgelaten en de tweede is vrij onder voorwaarden. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart en dat moet uitmaken van wie de drugs afkomstig zijn. Er wordt ook nagegaan of het om handel gaat die al langere tijd bezig is. (JH)