Politie vindt cocaïne, cannabis en cash in vluchtend voertuig

Een Nederlander werd maandagavond in Adinkerke onderschept door de politie nadat die de vlucht nam bij een wegcontrole. In het voertuig troffen de ordehandhavers cocaïne, cannabis en cash aan.

Een 27-jarige Nederlander reed maandag om 20.30 uur weg toen hij het dispositief van de politie Westkust opmerkte in de Kromfortstraat in Adinkerke. De politie hield er een verkeerscontrole in het kader van een actie rond mensensmokkel. De politie Westkust reed de betrokkene achterna en kon hem onderscheppen.

In het voertuig werd cocaïne gevonden maar ook cannabis en cash. Bij de fouille van de betrokkene werd nog eens 500 euro cash aangetroffen. De betrokkene blijkt niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Hij werd afgelopen middag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Veurne die hem liet aanhouden. De man ontkent drugskoerier te zijn.