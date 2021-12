Politie vindt 2 kilo cannabis en grote som cash tijdens controle van voertuig

In De Panne is dinsdag een Tsjetsjeense man (27) gearresteerd nadat de politie bijna twee kilogram cannabis en een grote som cash geld aantrof in zijn voertuig.

Het was een patrouille van de politie Westkust die was overgegaan tot controle van het voertuig. Volgens het Veurnse parket werd de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem ondertussen heeft aangehouden.

Vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs en het netwerk er rond loopt volop. (BB)