Politie stoot op twee cannabisplantages in voormalige bandencentrales

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie stootten op twee cannabisplantages, telkens in een voormalige bandencentrale. Vooral in Roeselare was de omvang de plantage groot. Daar werden enkele duizenden plantjes aangetroffen.

In een loods langs de Zwaaikomstraat in Roeselare, waar vroeger een bandencentrale gevestigd was, troffen speurders woensdag meer dan 4.000 cannabisplantjes aan.

Tijdens hun onderzoek stootten de speurders ook op een tweede, weliswaar kleinere, cannabisplantage in Moorsele.

Voorlopig is het nog onduidelijk of er binnen dit dossier reeds mensen werden opgepakt.