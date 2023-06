Politie rolt plantage met 1.006 cannabisplanten op in Lauwe

In de Koningin Astridlaan in Lauwe werd bij een huiszoeking een cannabisplantage van ruim 1.000 plantjes aangetroffen. Twee aanwezige mannen werden gearresteerd.

De afdeling ‘diefstallen & drugs’ van de lokale recherche van politiezone Grensleie ging maandag in de Koningin Astridlaan over tot een huiszoeking in het kader van een gerechtelijk onderzoek. “Uit de ingewonnen informatie bleek dat twee personen er plantages opzetten en cannabisplanten kweekten. Onderzoek wees ook uit dat de plantage nog steeds actief was”, aldus de politie. “In opdracht van de onderzoeksrechter in Kortrijk verrichtte de recherche een huiszoeking.”

Geldsom

Bij die huiszoeking werden twee mannen aangetroffen, ze werden allebei gearresteerd. In de nabijgelegen loods trof de politie een actieve plantage van 1.006 cannabisplanten aan. De plantage werd ontmanteld en de planten werden naar de verbrandingsoven gebracht ter vernietiging. Verder werden nog een geldsom en een voertuig in beslag genomen.

De van hun vrijheid beroofde personen werden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die besliste het duo naar de gevangenis te sturen. Het verdere onderzoek in deze zaak wordt gevoerd door de lokale recherche van politiezone Grensleie.