Politie rolt drugshandel op na huiszoekingen in Oostende, Zedelgem en Oudenburg

Na een intensief onderzoek door de politiezone Oostende zitten zes verdachten in de cel op verdenking van drugshandel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij vijf huiszoekingen ontdekte de politie eind februari een aanzienlijke hoeveelheid drugs.

Vijf huiszoekingen

De sectie drugs van de lokale politiezone Oostende voerde al een tijdje een intensief onderzoek naar mogelijke drugshandel. In dat kader werden eind februari vijf huiszoekingen uitgevoerd. Het ging om twee huiszoekingen in Oostende, twee in Zedelgem en één in Oudenburg. Tijdens de actie nam de politie een aanzienlijke hoeveelheid drugs, wapens, geld en waardevolle goederen in beslag.

De speurders ontdekten een indrukwekkend aantal verschillende drugs bij de verdachten. Ze vonden immers speed, amfetamines, marihuana, cocaïne, hasj, ketamine, xtc-pillen, mephedrone, 3MMC en de zombiedrug flakka. Daarnaast bleken de verdachten in het bezit te zijn van meerdere verboden messen en dolken, twee pistolen, twee telescopische wapenstokken en een taser. Ook 20.200 euro cash, vier wagens, vier motorfietsen, een elektrische fiets, dure uurwerken en merkkledij werden bij de huiszoekingen in beslag genomen.

Tijdens de actie ontdekte de politie ook aanzienlijke hoeveelheden sigaretten. De fardes beschikten echter niet over de verplichte taxatieband. Die vaststellingen zullen verder afgehandeld worden door de dienst Douane & Accijnzen van de FOD Financiën.

Zeven meerderjarigen gearresteerd

Naar aanleiding van de huiszoekingen werden zeven meerderjarige verdachten gearresteerd. Het gaat om een 23-jarige vrouw en om mannen van 23 tot 31 jaar oud. Zes verdachten werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en witwaspraktijken. Momenteel zitten ze nog steeds in voorhechtenis. Een minderjarige verdachte stond geseind in Nederland en werd ondertussen al naar Nederland overgebracht.

“De aanpak van dit hardnekkig criminaliteitsfenomeen vereist een nauwe samenwerking tussen politie en justitie”, meldt het parket in een persbericht. “Onder leiding van de onderzoeksrechter werkte politie Oostende nauw samen met de Directie Speciale Eenheden (DSU), de politiezones Kouter en Het Houtsche, de hondengeleiders van West-Vlaanderen en de FOD Financiën Douane & Accijnzen.”