Politie rijdt drugskoeriers klem in Menen na achtervolging vanuit Roeselare

Tijdens een spectaculaire actie, waarbij politiezones RIHO en Grensleie werden betrokken, konden 2 Franse drugskoeriers worden opgepakt. Het kwam tot een achtervolging die in een ongeval eindigde. Beide personen werden ter beschikking gesteld van het parket.

Het waren enkele aandachtige inspecteurs van politiezone RIHO, die kort voor 16 uur in het centrum van Roeselare het voertuig met Franse nummerplaten opmerkten. Ze zagen hoe de inzittenden zich verdacht gedroegen en besloten over te gaan tot controle. Zowel de chauffeur als de passagier van de witte Renault dachten er anders over en drukten het gaspedaal in. Het kwam tot een achtervolging die dwars door het centrum trok, waar de verdachten dan uiteindelijk via de Meensesteenweg de Franse grens probeerden te bereiken.

Tijdens de achtervolging werden waanzinnige snelheden gehaald en stoof de Franse wagen, met in zijn kielzog de ordediensten, voorbij tuincentrum Floralux. Bezoekers van het populaire winkelcentrum, dat eveneens op zondag geopend is, schrokken zich rot bij het zien van dergelijke taferelen, die recht uit een actiefilm leken te komen.

Ondertussen hadden verschillende eenheden van politiezone Grensleie zich in gereedheid gebracht, Ter hoogte van het kruispunt met de Kortewaagstraat, op een steenworp van het op- en afrittencomplex met de A19, kwam de colonne uiteindelijk tot stilstand. Het snelle, anonieme voertuig van zone RIHO reed de witte Renault aan, waarop die in de gracht terecht kwam. Beide inzittenden konden op die manier worden ingerekend.

Tijdens de vlucht gooide het duo drugs uit het voertuig, in een poging bewijsmateriaal te dumpen. De politiediensten konden alles recupereren. Zowel de chauffeur als de passagier werden ter beschikking gesteld van het parket. Onderzoek zal moeten duidelijk maken of het duo kan worden gelinkt aan andere feiten.