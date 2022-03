Politie Polder haalt op dag tijd vijf bestuurders uit verkeer die door drugs en alcohol gevaar vormen

Politiezone Polder moest in iets meer dan 24 uren tijd in totaal vijf bestuurders uit het verkeer halen die te veel alcohol of drugs hadden gebruikt en zo een gevaar voor zichzelf of andere weggebruikers vormden. “Dit is nochtans één van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen”, duidt Polder.

De feiten speelden zich allemaal af tussen de nacht van donderdag op vrijdag en zaterdagochtend vroeg. Donderdagnacht om 1.15 uur werd een 40-jarige Nederlandse koerier gecontroleerd op de Staatsbaan in Kortemark. De man bleek rond te rijden onder invloed van drugs. Hij moest onmiddellijk een boete van 1.269,60 euro betalen maar dat moest voorgeschoten worden door zijn passagier, die naast hem zat. De man bracht dus niet alleen zijn leven, maar dat van zijn passagier en andere weggebruikers in gevaar.

Om 3 uur werd een 20-jarige man uit Kortemark geklist in de Terreststraat in Houthulst. Ook hij reed rond terwijl hij drugs had gebruikt. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 15 dagen en hij zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. Dat zal ook een 36-jarige man uit Kortemark moeten doen die om 9.30 uur betrapt onder invloed van drugs werd in de Hospitaalstraat.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een hardleerse 19-jarige man uit Kortemark betrapt in de Wilgenlaan. De man is geen onbekende voor de politie want hij werd nog maar in januari betrapt op het sturen onder invloed van drugs. Daarvoor moet hij zelfs nog voor de politierechter verschijnen. Het maakt weinig indruk want alweer reed hij rond onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd 15 dagen ingehouden en opnieuw zal hij naar de politierechter moeten.

Om 5 uur tot slot werd een 24-jarige man uit Houthulst betrapt in de Ijzerlaan in Diksmuide. De man legde een positieve ademtest af en had 1,68 promille in het bloed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen inhouden. “Het rijden onder invloed van drugs of alcohol is één van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen”, duidt de politie Polder. “Het brengt niet alleen bestuurders maar ook andere weggebruikers in gevaar. Wij blijven werden aan de verkeersveiligheid van elke weggebruiker en melden dat iedereen op elk moment en elke plaats gecontroleerd kan worden.” (JH)