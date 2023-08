Politie Oostende treft namaaksigaretten en 13 kilogram cocaïne aan in vrachtwagen

In een vrachtwagen in de Heerweg in Oostende heeft de politie afgelopen weekend 13 kilogram cocaïne aangetroffen. Dat heeft de politie van Oostende donderdag bekendgemaakt.

Zaterdagavond 12 augustus omstreeks 23 uur liep er bij Politie Oostende een melding binnen over verdachte handelingen in en rond een vrachtwagen in de Heerweg. De politie kon ter plaatse drie mannen aantreffen met de Poolse nationaliteit (28, 32 en 35 jaar).

Ook namaaksigaretten

Een van hen had een boodschappentas bij zich die gevuld was met zowat 13 kilogram cocaïne. Verder trof de politie ook namaaksigaretten aan.

De vrachtwagen, die op weg was naar Engeland met een lading deurprofielen, werd verder volledig onderzocht op sporen door de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen.

Drie aanhoudingen

De FGP neemt het onderzoek verder op zich gezien het internationaal karakter van de zaak. Nadat het Parket van West-Vlaanderen het drietal arresteerde, heeft de onderzoeksrechter beslist om hen aan te houden.