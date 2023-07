Politie ontdekt cannabisplanten in Stadsrandbos in Oostende: “Waren opvallend goed verzorgd”

De politie ontdekte op donderdagmiddag 29 juni 65 cannabisplanten in het Stadsrandbos in Oostende. De politie nam de planten in beslag met het oog op vernietiging.

De Oostendse politie kreeg donderdag om 14.30 uur een melding dat er in het Stadsrandbos, naast de autosnelweg A10, verschillende cannabisplanten zouden staan. De politie ging poolshoogte nemen en ontdekte inderdaad verschillende cannabisplanten.

“Die stonden ter hoogte van het kruispunt van de Grintweg met de Karperstraat”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Daarnaast lag er ook meststof en potaarde. De planten waren opvallend goed verzorgd.”

De politie nam stalen van de planten en zal verder onderzoek voeren op de aangetroffen planten. Het gaat om zo’n 65 cannabisplanten. Die zullen, los van de genomen stalen, vernietigd worden. De politie stelde een proces-verbaal op.

