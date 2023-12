Politie onderzoekt gedumpt cannabisafval in beek in Beerst

In de brede Camardebeek in Beerst bij Diksmuide werden woensdagochtend verschillende zakken met afval van cannabisplanten gevonden. Het gaat om snoeiafval en resten van planten. De politie trof die aan de graskant aan en vorderde duikers van de brandweer op om nog enkele zakken uit het water te halen. “We doen een oproep aan getuigen die de voorbije twee dagen iets gezien hebben”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

Het was een visser die om 9.20 uur in de Paddestraat in Beerst aan het vissen was die plots enkele PMD-zakken opmerkte aan de graskant bij het water. De Paddestraat is een smalle kronkelende straat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is. De straat ligt midden uitgestrekte weiden en vlakbij liggen talrijke grachten. Ook de vijf meter brede Camardebeek ligt er, die in verbinding staat met de Handzamevaart wat verderop. De visser belde na het vinden van de vuilniszakken de politie op.

Snoeiafval cannabis

“Wij kregen een melding van een geval van sluikstorten en reden ter plaatse”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. “Bij aankomst van de eerste ploeg werden snel drie blauwe PMD-zakken gevonden aan de graskant in het water. Toen de zakken geopend werden bleek er snoeiafval van cannabis in te zitten. Verder in het water bleken nog verschillende kleinere, paarse vuilniszakken te liggen. Die lagen in het water, verder van de openbare weg. Daarom werd de brandweer gevorderd met duikers om de zakken eruit te halen. Ook die zakken bevatten resten van vermoedelijk cannabisplanten en snoeiafval van die planten. Alle zakken werden meegenomen.”

Oproep naar getuigen

De politie zal nu onderzoek voeren op de vuilniszakken en de inhoud. “Het onderzoek loopt verder”, vervolgt de commissaris. “Uit de eerste vaststellingen bleek dat de zakken daar gedumpt werden tussen zondag en dinsdagavond. We weten dat de Paddestraat vaak bereden wordt door fietsers en ook wandelaars daar passeren. We doen dan ook een oproep aan eventuele getuigen of ze iets gezien hebben van het sluikstorten. Dat kunnen ze altijd melden bij de politie.” (JH)