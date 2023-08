Politie klist drugsdealer tijdens huiszoeking naar kinderporno in Brugge: twintiger riskeert vier jaar cel

Een 27-jarige Marokkaan riskeert voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor drugsverkoop. Mahmoud B. werd betrapt met een tas boordevol cocaïne en xtc-pillen tijdens een huiszoeking naar kinderporno.

Op 14 december 2022 viel het gerecht binnen in een Brugse woning tijdens een onderzoek naar kinderporno. In de woning troffen de speurders Mahmoud B. aan. De 27-jarige Marokkaan was bevriend met de bewoner en mocht er tijdelijk verblijven. Hij had een sporttas bij zich waarin ruim een halve kilo cocaïne, 1,8 kilogram xtc-pillen, 42 gram hasj en vier gram cannabis staken. De twintiger had bovendien liefst 21.000 euro cash geld op zak.

In de gsm van B. werden meerdere berichten aangetroffen die wezen op verkoop. Hij kon dan ook niet anders dan de feiten toegeven. Hij werd aangehouden en zit intussen acht maanden in de cel. Eerder liep de jongeman al drie veroordelingen op voor drugsverkoop. Zo kreeg hij vorig jaar twee jaar voorwaardelijke celstraf. “Maar meteen na de uitspraak begon hij terug te dealen”, stelde de procureur.

De verdediging drong aan op een milde bestraffing. “Mijn cliënt betwist wel dat hij meteen na de eerdere veroordeling terug begon te verkopen”, aldus meester Kris Vincke, die er op wees dat er nóg een verdachte werd geïdentificeerd op basis van vingerafdrukken op de verpakking van de onderschepte cocaïne. Ook die verdachte zit intussen ook in de cel en wacht zijn proces af. De uitspraak in de zaak van B. volgt op 31 augustus. (AFr)