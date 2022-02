Politie doet inval op cannabisplantages van Noord-Macedonische organisatie, kweekkamers in Waregem gevonden

Met informatie uit een politiecontrole van de PZ Mira is de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van West-Vlaanderen een drugsonderzoek gestart dat na doorgedreven speurwerk uitkwam bij de top van een Noord-Macedonische criminele organisatie.

De organisatie beheerde meerdere professioneel ingerichte plantages in ons land en had mensen in dienst voor installatie, onderhoud, pluk en transport. De oogst werd voornamelijk aan de man gebracht bij een Nederlandse groothandelaar. Uit financieel onderzoek blijkt dat de criminele winsten onder meer geïnvesteerd zijn in aankoop van vastgoed in binnen- en buitenland. Leden van de organisaties maakten gebruik van valse identiteitspapieren voor het afsluiten van huur- en energiecontracten.

Op woensdag 16 februari kwam de FGP West-Vlaanderen in samenwerking met de lokale politiezones tussen op plantages en op gekende verblijfs- en onderduikadressen in ons land. Dankzij internationale politiesamenwerking waren er tegelijkertijd invallen in Nederland en Noord-Macedonië.

Kweekkamers in Waregem

In Waregem werden in drie kweekkamers 499 planten aangetroffen. Er was ook een zoeking in Dentergem. Er waren overal in België zoekingen en in Ronse, Scherpenheuvel-Zichem, Wihéries, Mortsel en Kontich werden kweekkamers gevonden.

Bij het kweken van cannabisplanten op industriële schaal is er veel energie nodig. Vaak wordt het maximale vermogen van een aansluiting overschreden, veelal via illegale aftapping elektriciteit. Dit zorgt voor grote risico’s op vlak van de brandveiligheid. De energiedistributeur heeft de elektriciteitsaansluitingen op de plantages gecontroleerd en weer veilig gesteld. Er werden processen-verbaal voor energiediefstal opgesteld.

Planten vernietigd

De plantages die nog in werking waren, zijn allemaal geruimd. De planten worden vernietigd. Er was ook een zoeking bij een autoverhuurbedrijf in de provincie Antwerpen dat zonder veel bijkomende vragen stelselmatig andere huurauto’s ter beschikking stelde aan betrokkenen.

9.480 euro is in beslag genomen. Er werden ook telefoons en documenten meegenomen voor verder onderzoek. Er werden zes verdachten opgepakt en verhoord. De verdachten zullen voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Kortrijk die zal beslissen over hun verdere aanhouding.