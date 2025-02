Politie doekt cannabisplantage met meer dan 500 planten op in Komen-Waasten: “We blijven strijden tegen dit fenomeen”

De politie van Komen-Waasten diende afgelopen week de drugshandel een stevige klap toe. Tijdens een huiszoeking werd een plantage met meer dan 500 planten opgedoekt. “We zullen de armen in deze strijd nooit laten zakken!”

Drugs in de grensstreek? Het fenomeen is niet nieuw en bezorgt de ordediensten heel wat werk. Toch is er van opgeven geen sprake, zoals de politie van Komen-Waasten afgelopen week duidelijk liet zien. Na een intensief onderzoek kwam het tot een huiszoeking in de gemeente. Daar konden de rechercheurs de hand leggen op een plantage met 558 planten. De plaats werd opgedoekt en de betrokken partijen werden voor het gerecht gebracht. De zone zelf was karig met commentaar. “Drugs heeft nog nooit een plaats gehad in onze maatschappij en wij zullen blijven strijden tegen dit fenomeen.”