Politie belt aan om man uit Veurne naar gevangenis te brengen, en betrapt hem met joint in berging

Een 36-jarige man uit Veurne die door de politie thuis bezocht werd om hem naar de gevangenis te sturen, kreeg door zijn stommiteit prompt een nieuw dossier tegen hem. “Toen de politie bij hem binnenkwam, betrapten ze hem met een joint en vonden ze drugs in zijn woning”, sprak de procureur. Bovendien verstopte B.S. zich in de berging.

Op 20 december vorig jaar belde de politie bij B.S. uit Veurne aan met een huiszoekingsbevel. Er was een bevel tot gevangenneming omdat de man weigerde zich spontaan aan te bieden in de gevangenis om zijn celstraf uit te zitten. “Toen de politie bij hem binnenging, vonden ze hem verstopt in de berging”, sprak de procureur. “Binnen lag een half opgerookte joint en in zijn diepvries werd speed gevonden. Hij was ook in het bezit van XTC. Hij werd overgebracht naar de cel en er werd opnieuw een dossier tegen hem opgesteld. Ik vraag achttien maanden cel en 8.000 euro boete.”

B.S. zit nu in de gevangenis en moet daar nog minstens tot 2026 blijven, voor het uitzitten van straffen. “Hij heeft een groot probleem met drugs in zijn leven en raakt er niet vanaf”, sprak zijn advocaat. “De speed in zijn diepvries was niet om te verkopen. Hij had dat gekocht om met vrienden te gebruiken op oudejaarsavond. Doordat hij nu een nieuwe celstraf riskeert, dreigt hij nog langer in de gevangenis te moeten blijven en zo wordt zijn situatie stilaan uitzichtloos. We vragen mildheid.”

Vonnis op 14 maart. (JH)