Piepjonge drugskoerier die in Jabbeke zak met 750 gram cannabis uit zijn wagen gooide riskeert drie jaar cel

Een piepjonge Nederlander riskeert voor de Brugse rechtbank drie jaar cel, deels met uitstel, voor zijn rol als drugskoerier. Anass A. werd genekt door zijn zware voet.

Op 19 december 2021 merkte de politie een Mercedes op die met een rotvaart over de E40 scheurde. Een patrouille onderschepte de wagen en begeleidde die naar een snelwegparking in Jabbeke. Bestuurder Anass A. kreeg meteen een geldboete en gedroeg zich bijzonder zenuwachtig. “Zijn wagen stonk ook naar cannabis”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste.

In de wagen werden evenwel geen drugs aangetroffen, waarna de toen negentienjarige Nederlander mocht beschikken. Aan de afslag van de parking troffen de agenten evenwel een zak aan met daarin 750 gram cannabis. “De link was snel gelegd”, vervolgde Vanneste. “Even later dook de beklaagde terug op en werd hij geklist.”

Op de gsm van A. stonden foto’s van drugs, geld en wapens. Volgens zijn GPS was hij op weg naar een adres in Oostende. Uit verder onderzoek bleek dat de jongeman sinds 18 november 2021 talrijke keren met drugs de grens had overgestoken, ook met zijn eigen Volkswagen Golf.

Na enkele dagen tralies bekende A. dat hij cannabis transporteerde voor een bende. “Hij had de drugs in paniek uit het raam gegooid”, stelde Vanneste. “Naar eigen zeggen brachten zijn ritten amper 1.000 euro op maar dat is niet geloofwaardig. De huur van de Mercedes alleen al kostte 200 euro per dag.”

De verdediging drong aan op de gunst van de opschorting. “Hij zat vijf maanden in voorhechtenis en kwam toen vrij op borg”, pleitte de advocaat van A. “Nu werkt hij in een slagerij en probeert hij zijn leven terug op de rails te krijgen.” De uitspraak volgt op 8 juni. (AFr)