Piepjonge dealer krijgt werkstraf voor drugshandel en smaad aan politie: “Die hoeren mogen aan mijn ballen zuigen”

Een jonge Bruggeling heeft in beroep een werkstraf gekregen voor drugshandel, smaad en verboden wapenbezit.

Op 2 juli 2020 zag de politie tijdens een observatie hoe Bilal B. (21) vanuit een woning op ’t Zand in Brugge iets overhandigde aan de twee inzittenden van een wagen. De wagen scheurde ervandoor en het kwam tot een achtervolging, die voor de vluchters eindigde in het kanaal ter hoogte van de Houtkaai. Onderzoek wees uit dat B. ook dealde vanuit hotel Koffieboontje en verschillende Brugse stadsparken. Zo liep hij tegen de lamp bij controles in het Sebrechtspark en het Sint-Janshospitaalpark.

Drugsmilieu

Bij een van die controles had hij een vlindermes bij. Tijdens een controle op 12 juni 2020 in het Sint-Janshospitaalpark was B. vergezeld door Bruggeling Basil Z. (20), die ook al was betrapt in het Gentse station met hasj, cocaïne en cannabis in zijn onderbroek. Op 16 juli 2020 maakte Bilal B. tijdens een interventie enkele vrouwelijke agenten uit voor ‘hoeren die aan zijn ballen mochten zuigen’. B. was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep eerder al twee veroordelingen op voor gewelddadige overvallen in het drugsmilieu. Basil Z. kreeg vijftien maanden effectief, Bilal B. zeventien maanden. In beroep zien ze beiden hun straf omgezet naar een werkstraf van 120 uur. Indien ze die binnen het jaar niet uitvoeren, gaan ze voor 15 maanden naar de cel. (OSM)