Parket wil gevangenisdirecteurs voor rechter wegens drugsbezit

Het parket van West-Vlaanderen wil twee gevangenisdirecteurs voor de rechtbank brengen wegens drugsbezit. De twee veertigers – een voormalig koppel bovendien – zitten al maanden thuis, geschorst.

Het onderzoek tegen directrice S.V. – die in 2019 nationale bekendheid kreeg door haar opvallende aanwezigheid in het tv-programma ‘Ooit vrij’ – startte in juni vorig jaar. De vrouw werd uitgerekend door een gedetineerde herkend als iemand die hij op een drugsfeestje had ontmoet. Bij het gerecht gingen meteen alle alarmbellen af, gelet op het drugsprobleem in de gevangenissen. Het is een publiek geheim dat die drugs daar binnengesmokkeld worden en de vrees bestond dat zelfs de directie mee in het complot zat.

Daar bleek uiteindelijk niets van aan. Zowel S.V. als haar ex-partner J.C., riskeren alleen vervolging voor drugsbezit. Op 1 juli vorig jaar viel de politie de gevangenis van Brugge binnen en werd J.C. gearresteerd. Zijn laptop en gsm werden in beslag genomen en de man werd met handboeien meegetroond naar het kantoor van de onderzoeksrechter. Ook S.V. kreeg de speurders over de vloer. Het Gevangeniswezen besloot hen meteen op non-actief te zetten, tot op vandaag zijn ze allebei geschorst.

Woensdag boog de raadkamer zich over het dossier. Die rechtbank moet beslissen of iemand voor de rechtbank dient te verschijnen en voor welke beschuldiging. De raadkamer besloot echter om zowel J.C. als S.V. de gunst van de opschorting te geven. Dat betekent dat ze schuldig zijn, maar geen straf krijgen en er dus ook geen proces komt. Tegen die beslissing heeft het parket nu beroep aangetekend. Het parket wil beiden vervolgen voor drugsbezit. Het zal dus uiteindelijk de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent zijn die de knoop moet doorhakken.