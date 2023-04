Oudenburgs kopstuk achter “grootste Belgische drugslab ooit” krijgt tien jaar cel, Brugse advocate gaat vrijuit

Op het proces rond een groot drugslab in een oude varkensstal in Lendelede heeft bendekopstuk Philippe P. (51) uit Oudenburg tien jaar effectieve celstraf gekregen. Zestien anderen kregen tot acht jaar cel opgelegd en vijf beklaagden werden vrijgesproken. Onder hen ook een Brugse advocate. Zij gaf een bendelid de raad om een computer en cash geld weg te maken, maar volgens de rechtbank ging het louter om “juridisch advies”.

Na anderhalf jaar van observaties en telefoontaps viel het gerecht op 8 september 2020 binnen op een landbouwbedrijf langs de Heirweg in Lendelede. In een oude varkensstal werd een drugslab aangetroffen en het gerecht nam producten in beslag waarmee liefst twee ton amfetaminepoeder of speed kon worden aangemaakt . Het gerecht sprak over het “grootste drugslab ooit in België” en becijferde dat het naar schatting 3,7 miljoen euro kon opleveren.

Verstopt in beerput

Op het moment van de inval waren een vijftal Nederlanders in het lab aanwezig. Een van hen had zich verborgen in een beerput en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de eigenaar van de stal, landbouwer Stefaan C. (50), werd in de boeien geslagen, evenals Philippe P. (51) uit Oudenburg en Charles K. (57) uit Oostende. Beide criminelen waren met twintig liter amfetamine-olie onderweg naar het Nederlandse Hoogstraten.

Philippe P., die al 25 veroordelingen op zijn naam had staan, werd aanzien als de spin in het web

Op basis van verder onderzoek werden in totaal 22 personen, onder wie heel wat Nederlanders, voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Philippe P., die al 25 veroordelingen op zijn naam had staan, werd aanzien als de spin in het web. Procureur Christophe Bergez vroeg voor hem twaalf jaar effectieve celstraf, maar de rechtbank hield het maandag op tien jaar. P. ontkende tevergeefs dat hij de lakens uitdeelde. “Hij ontving via een cryptofoon zijn bevelen van bovenaf”, pleitte advocate Frederieke Cloet. “Hij was meer een manusje-van-alles.”

Cocaïne tussen ladingen met hout

Volgens het gerecht wou de bende ook cocaïne vanuit Zuid-Amerika invoeren tussen ladingen met hout. Het bedrijf van Wevelgemnaar Johan D. (53) moest daarbij als dekmantel dienen. Er werd ook gewerkt aan een smokkellijn tussen Engeland en België. Op 15 augustus 2020 werd de zoon van Johan D. in Dover betrapt met 20 kilo cocaïne in zijn vrachtwagen. Zonnebekenaar Anthony D. (27) kreeg hiervoor in Engeland zeven jaar cel. In Brugge kreeg hij er maandag nog drie jaar cel bovenop. Zijn vader kreeg zes jaar cel.

Het Nederlandse kopstuk Ernst N. (36) kreeg acht jaar cel. Hij bekende dat hij de stal bezocht, maar was volgens zijn advocaat enkel op zoek naar een plek om cannabis te kweken

Oostendenaar Charles K. (57) kreeg zeven jaar cel. De eigenaar van de stal kreeg vier jaar cel met uitstel. Volgens zijn advocaat Kim Devoldere werd Stefaan C. met de dood bedreigd. “Hij was dan ook blij dat het eindelijk voorbij was”, klonk het. Het Nederlandse kopstuk Ernst N. (36) kreeg acht jaar cel. Hij bekende dat hij de stal bezocht, maar was volgens zijn advocaat enkel op zoek naar een plek om cannabis te kweken. “Met dat lab had hij niets te maken”, pleitte advocaat Sven Mary.

Om aan te tonen dat N. niet de sleutelrol speelde die het Brugse gerecht hem toebedeelde, liet meester Mary stukken uit een parallel Nederlands onderzoek aan het dossier toevoegen. De Brugse strafrechtbank hield bij de beoordeling evenwel geen rekening met deze stukken, die volgens de procureur te laat werden ingediend. In de zaak werden nog elf anderen veroordeeld. Zij kregen tot vier jaar cel opgelegd. Aan de zeventien schuldigen legde de rechtbank ook nog een totale geldboete op van 344.000 euro.

Brugse advocate vrijgesproken

In totaal werden vijf beklaagden vrijgesproken. Onder hen ook een Brugse advocate. Na de arrestatie van Anthony D. gaf ze diens vader de raad om de computer en al het cash geld uit het appartement van zijn zoon weg te nemen. Volgens het parket was ze lid van de bende, maar volgens haar advocaat Luc Arnou ging het om advies die zij als advocate mocht geven. De rechtbank is hem daar maandag in gevolgd, al plaatste ze wel vraagtekens bij de werkwijze van de vrouw. (AFr)