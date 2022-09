Opnieuw meer dan 20 vaten in IJzer gevonden, wellicht afkomstig van drugslabo

In het water van de IJzer tussen Stuivekenskerke en Keiem (Diksmuide) werden dinsdagochtend opnieuw heel wat blauwe en witte vaten gevonden. Op 1 september werden al 20 vaten uit het water gehaald, deze keer waren dat er nog meer. Het vermoeden dat het om vaten met chemische producten gaat zoals ammoniak en afkomstig is als afval uit een drugslabo stijgt. Dat werd nog niet gevonden.

Op 1 september ontdekten inspecteurs van de Vlaamse Waterweg tijdens een controle van de kwaliteit van het water van de IJzer al een eerste keer vaten in het water. Die werden toen gevonden aan de Tervaetebrug in Stuivekenskerke richting de Dodengang. Uit de vaten kwam een sterke ammoniakgeur. Het is gekend dat dit een grondstof is om te verwerken bij het maken van drugs in een labo. De vaten werd allemaal uit het water gevist en naar het labo de federale gerechtelijke politie gebracht voor analyse. Het onderzoek loopt nog steeds. Waar de vaten precies vandaan kwamen en wat er allemaal in zat is nog niet duidelijk.

Opnieuw 25-tal vaten

Bij een nieuwe controle op de IJzer werden dinsdagochtend opnieuw vaten ontdekt. Dit keer ging het om een nog groter aantal. Naar schatting 25 vaten dreven rond in het water op het stuk van de IJzer aan de andere kant van de Tervaetebrug, meer in de buurt van Keiem. Dat is een tweetal kilometer van de vindplaats van twee weken geleden. Ook deze keer werden aan de oevers tal van blauwe en witte vaten ontdekt. Men vermoedt dat het geen restanten zijn van twee weken geleden maar dat ze recent opnieuw gedumpt werden in de IJzer. Het vermoeden is nu groot dat het zeker niet om sluikstorten gaat maar dat ze wel degelijk uit een drugslabo afkomstig zijn. Het onderzoek loopt verder en het parket werd verwittigd in de zaak. (JH)