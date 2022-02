Oostendse politie legt opnieuw Nederlandse drugsinvoercircuit bloot

De recherche van Politiezone Oostende legde andermaal een drugsimportcircuit bloot. Het leidde tot drie aanhoudingen. De politie zet de strijd onverminderd verder, ook al omdat plaatselijke kwetsbare gebruikers gebruikt worden door grote organisaties.

Na eerste verificaties door de drugssectie van de recherche van Politiezone Oostende, kwam andermaal een georganiseerd verhandelen van in hoofdzaak heroïne in beeld in de wijken rond Petit Paris. Vorige week werd dan vastgesteld dat de leden van de organisatie hun locatie hadden gewijzigd naar een hotel in het centrum van de stad.

Op dinsdag 8 februari werd door de leden van de recherche een eerste Nederlandse dealer opgepakt tijdens het leveren aan klanten. Bij deze arrestatie werden bij de man 150 gram heroïne en een tiental paxons cocaïne aangetroffen.

Huiszoeking

Vervolgens deed de recherche een inval in de hotelkamer waarbij nog een Nederlandse onderdaan en een Oostendse kompaan werden gearresteerd. Bij de huiszoeking op de hotelkamer werden nog 490 gram heroïne, 800 gram cannabis en 4.150 euro in beslag genomen.

Om de vaststellingen af te sluiten werd vervolgens nog een huiszoeking uitgevoerd in de woonplaats van de Oostendse jongeman. Daar werden nog eens 100 gram cannabis, wat paxons cocaïne en een 800 euro cash geld aangetroffen. De drie verdachten werden in de namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Ze werden alle drie aangehouden.

Kwetsbare gebruikers

Uit de doorgedreven inspanningen blijft de politie van Oostende vaststellen dat de invoer van heroïne, cocaïne en cannabis vanuit bepaalde Nederlandse regio’s richting Belgische kust aanhoudt. “In diverse onderzoeken is tevens vastgesteld dat plaatselijke kwetsbare druggebruikers door deze organisaties worden gebruikt om hand- en spandiensten te verlenen”, klinkt het bij de politie.

“Ook bij de tussenkomst van deze week is deze vorm van uitbuiting een feit. Mede daarom wordt de strijd tegen de georganiseerde drughandel onverminderd voortgezet in Oostende.”