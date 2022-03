Oostendse horecabaas krijgt fikse straf voor cocaïneverkoop

Een Oostendenaar die al jaren een horecazaak uitbaat is door de rechter in Veurne fiks gestraft voor de verkoop van cocaïne. Hij kreeg een effectieve celstraf en geldboete van 18 maanden en 8.000 euro. N.B. vond dat hij door twee ex-vrienden geflikt was maar de rechter oordeelde dat er genoeg bewijzen waren.

Op 26 maart vorig jaar hield de politie in Nieuwpoort een Dodge Ram tegen met aan boord K.D. en N.B., die de Dodge bestuurde. Beide mannen waren zenuwachtig en in een verborgen ruimte onder de voetmat werd in totaal 117 gram cocaïne gevonden. Enkel K.D. belandde in de cel. De man legde echter maanden belastende verklaringen af tegen N.B. en schoof de volledige schuld in zijn schoenen. Op de telefoon van N.B. werd een belastende foto gevonden waarop een halve kilogram cocaïne stond.

“Uit onderzoek van metadata op de telefoon blijkt dat die gemaakt werd met het toestel van N.B. zelf”, sprak de procureur. “Uit andere verklaringen blijkt dat hij verantwoordelijk is voor de verkoop van cocaïne sinds 1 januari.” De advocaat van N.B. en hijzelf vielen haast van hun stoel. “N.B. weet helemaal niets van de cocaïneverkoop en is geflikt door K.D.”, spraken ze. “Die verbleef een tijdlang als asielzoeker in zijn woning. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop. Toen beide mannen elkaar nog ontmoeten in de gang van de gevangenis deelde K.D. hem zelfs een vuistslag uit in de ribben, als wraak.”

De rechter veegde dat van tafel. “Zelfs al zouden die twee liegen uit wraak om hem er in te luizen, dan zijn er naast die eventuele leugens nog bewijzen genoeg voor de verkoop van drugs”, motiveerde de rechter. (JH)