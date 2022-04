Oostendse drugsbende stockeert cocaïne in garageboxen: kopstukken riskeren vijf jaar cel

Zes mannen staan voor de Brugse rechtbank terecht wegens grootschalige cocaïnehandel in Oostende. De bende stockeerde cocaïne en geld in gehuurde garageboxen. De twee kopstukken riskeren elk vijf jaar cel.

Observaties, telefoontaps en verklaringen van afnemers bevestigden dat Imad Z. (33) en Nour-Eddine G. (41) al sinds augustus 2019 hasj en cocaïne verkochten in het Oostendse. Op 24 juni vorig jaar werd bij huiszoekingen op diverse adressen in Oostende ruim een kilogram cocaïne aangetroffen, onder meer in het zadel van een bromfiets. Bij de kopstukken trof de politie ook ruim 60.000 euro cash geld aan.

Uiteindelijk kon het parket zes betrokkenen identificeren. De bende zou twee jaar lang maandelijks een kilogram cocaïne aan de man hebben gebracht. Ze huurde garages om drugs en geld te stockeren. Omdat hij zelf illegaal in België verblijft zou Imad Z. via andere bendeleden een deel van de winsten naar zijn familie in Marokko hebben versluisd via money transmitters. Z. minimaliseerde zijn aandeel en werd volgens zijn advocaat Anthony Mallego enkel als loopjongen ingezet door Nour-Eddine G.

G. vroeg op zijn beurt over de ganse lijn de vrijspraak. “Hij was zwaar verslaafd en kocht enkel cocaïne voor eigen gebruik”, pleitte meester Bruno Dessin. Libiër Omar B. (22) uit Blankenberge hielp mee met de verkoop en riskeert twee jaar cel. Ook hij vroeg de vrijspraak. Drie anderen riskeren twaalf maanden cel voor hand- en spandiensten. De rechter doet uitspraak op 9 mei. (AFr)