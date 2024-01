Oostends ‘modelgezin’ schreeuwt onschuld uit op proces rond grootschalige cocaïnehandel: “Dit zijn hardwerkende mensen”

Vier leden van een Albanees gezin uit Oostende ontkennen voor de Brugse rechtbank met klem de spil te zijn in grootschalige cocaïnehandel. Een van de zonen van het gezin geeft toe dat hij bij de handel betrokken was, maar zijn ouders en twee broers schreeuwen hun onschuld uit. “Die 56.000 euro cash onder hun bed? Gespaard door hard te werken”, aldus de advocaat van de ouders. In de zaak staan nog elf anderen terecht.

De zaak is een uitloper van Operatie Sky, waarbij enkele jaren geleden meer dan een miljard versleutelde berichten uit het criminele milieu werden ontcijferd. Op basis van die informatie kreeg het Brugse parket de Oostendse Albanees A.B. (29) in het vizier. Hij zou de spilfiguur zijn in een bende die minstens 958 kilogram cocaïne verhandelde, goed voor een totale opbrengst van bijna 29 miljoen euro. Het parket wil dit bedrag nu verbeurdverklaard zien.

Schietklare vuurwapens

Omdat uit afgeluisterde gesprekken gebleken was dat er een ontvoering of gijzeling op til was, besloot het gerecht op 14 februari 2023 om tussenbeide te komen. A.B. verklaarde dat hij voor een onbekende opdrachtgever tot wel 200 kilogram cocaïne per keer transporteerde. Hij begaf zich ook geregeld naar Antwerpen, waar de bende opereerde vanuit een viertal huurpanden. Bij huiszoekingen werden er schietklare vuurwapens aangetroffen. Maar door de vroegtijdige tussenkomst konden de leiders van de bende niet geïdentificeerd worden.

“Het onderzoek wees uit dat de ouders de drugswinsten hielpen witwassen via de renovatie en doorverkoop van woningen”

A. (31) en F. (23), de broers van A.B., reden geregeld mee naar de panden in Antwerpen. En onder het bed van ouders G.B. (57) en F.B. (52) trof de politie liefst 56.000 euro cash geld aan. “Het leek een nette Oostendse familie”, stelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “De moeder gaf zelfs inburgeringscursussen. Het onderzoek wees uit dat de ouders de drugswinsten hielpen witwassen via de renovatie en doorverkoop van woningen.”

Halfweg november vroeg de procureur vijf jaar effectieve celstraf voor de vermeende spilfiguur A.B. Bij de voortzetting van het proces minimaliseerde de twintiger maandag zijn aandeel. “Als loopjongen voerde hij enkel opdrachten uit, maar het ging totaal niet over de enorme hoeveelheden die het parket hem wil aansmeren”, pleitte meester Frank Scheerlinck. “Op 25 januari 2021 gaf hij zijn Sky-telefoon door aan een Pakistaan. Vanaf dan wordt er enkel nog Pakistaans gesproken in de berichten en had mijn cliënt er niets meer mee te maken.”

“Hardwerkende familie”

A.B. verontschuldigde zich bij zijn familie en benadrukte dat zij niet bij de feiten betrokken waren. Zijn broers en ouders riskeren respectievelijk twee en drie jaar effectief, maar wasten de handen in onschuld. “In ruil voor wat drinkgeld reed hij enkele keren met zijn wagen voorop”, pleitte Joris Van Maele, de advocaat van de jongste broer. “Maar van cocaïne wist hij niets. Dit is een hardwerkende familie, geen maffia.”

Ook de oudste broer schreeuwde zijn onschuld uit. “Er is geen enkel bewijs dat hij bij drugstransport betrokken was. Die ene rit richting Nederland was om zijn schoonfamilie naar de luchthaven te voeren. Niemand van de andere beklaagden vermeldde tijdens het onderzoek zijn naam”, aldus meester Amber Lumbeeck.

“De 56.000 euro hebben ze gespaard door 40 jaar hard te werken. Maar door de grote woorden van het openbaar ministerie is hun reputatie om zeep”

De advocaat van de ouders richtte zijn pijlen op de procureur. “De beschuldigingen aan het adres van mijn cliënten komen uit de losse pols van het OM”, pleitte meester Pieterjan Van Muysen. “In hun huis werd helemaal geen drugs opgeslagen, zoals de procureur beweert. Er is daar ook nooit drugs gevonden en al hun investeringen verliepen correct. De 56.000 euro hebben ze gespaard door 40 jaar hard te werken. Maar door de grote woorden van het openbaar ministerie is hun reputatie om zeep.”

Moeder F.B. richtte zich snikkend tot de rechter. “Ik ben nog nooit met het gerecht in contact gekomen. Maar door één zin van de procureur was mijn carrière om zeep. Ik hoop dat hier snel een einde aan mag komen. Ik kan dit niet meer aan.”

“Ze wist er niks van”

Voor de elf andere beklaagden werd tot vijf jaar cel gevraagd. Volgens het parket huurde de toenmalige vriendin van de spilfiguur een vakantiewoning in Damme om cocaïne te stockeren. Zelf houdt de Oostendse vol dat ze niets afwist van de drugshandel. “Op het moment van haar eerste ondervraging in februari 2023 was hun relatie al twee jaar ten einde”, klonk het.

Ook de meeste andere beklaagden vroegen de vrijspraak. Slechts een paar van hen gaven toe dat ze bij de feiten betrokken waren, bijvoorbeeld door geld op te halen. Ze minimaliseerden evenwel hun aandeel. “De berg heeft een muis gebaard”, plaatste meester Walter Damen vraagtekens bij de omvang van het dossier en de gevraagde verbeurdverklaring.

Dat het witwasonderzoek werd afgesplitst van het drugsdossier, noemde de verdediging onbegrijpelijk. “Hoe kan je anders oordelen over de omvang van de handel?”, vroegen de advocaten zich af.

De uitspraak volgt op 12 februari. (AFr)