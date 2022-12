Oostende lanceert campagne rond druggebruik: “Vier op vijf jongeren gebruikt geen cannabis”

Stad Oostende wil Oostendse jongeren in de kijker zetten die hun kicks uit hun hobby halen en daar geen drugs voor nodig hebben. Daarvoor lanceert de Stad de campagne ‘Bijzonder Zonder’. “Vier op de vijf jongeren gebruiken nooit cannabis”, klinkt het bij schepen Maxim Donck (N-VA).

Cannabis blijft een van de meest gebruikte illegale drugs, in ons land dan toch. Het gebruik is steeds meer zichtbaar, maar veel jongeren overschatten het cannabisgebruik bij hun leeftijdsgenoten. Met de campagne wil men dat beeld bijstellen. De campagne is een concept van VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen.

Positieve boodschap

“We vertrekken met de campagne vanuit een positieve insteek: veel jongeren voelen zich goed in hun vel en iedereen heeft zo zijn of haar eigen talenten en vaardigheden”, duidt schapen Donck. “Jongeren halen dan ook hun kicks uit hun bijzondere hobby en hebben daar geen drugs voor nodig. In cijfers: vier op vijf jongeren gebruiken nooit cannabis en die positieve boodschap wil de campagne uitdragen.”

Werken met jongeren

Jorre (14), Camillie (15), Sohrab (17) en Rostam (13) zijn de vier gezichten van de campagne. Camille speelt gitaar, Sohrab en zijn broer Rostam zijn kickboks kampioen en Jorre kreeg de surfmicrobe van zijn vader mee. Alle vier hebben ze geen drugs nodig om zich goed te voelen.

De campagne zal aangeboden worden aan de sectoren onderwijs, jeugdwerk, sport en jeugdhulp. “Het tweede luik bestaat uit educatieve methodieken die leerkrachten en intermediairs kunnen gebruiken om rond cannabis te werken in scholen, jeugdwerk en sportclubs. Het gebruik van deze methodieken laat toe om in de diepte te werken met de jongeren”, aldus schepen van Sport, Bart Plasschaert (CD&V).