Ook vijfde Nederlandse verdachte in zaak van bedreigingen aan Vincent Van Quickenborne wordt overgeleverd aan ons land

Ook de vijfde verdachte in de zaak van bedreigingen tegen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zal aan ons land worden overgeleverd. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist.

De man in kwestie is in december aangehouden op verzoek van de Belgische autoriteiten. In september werden in Den Haag en Leidschendam al vier Nederlanders aangehouden. Zij werden eerder al overgeleverd aan België.

Volgens de politie is de ontvoering net op tijd verijdeld. Bij het huis van de minister in Kortrijk zouden de verdachten een auto hebben achtergelaten met onder meer een automatisch geweer en flessen met benzine. Van Quickenborne moest onderduiken en werd dagenlang zwaar bewaakt. Hij zoekt de daders naar eigen zeggen “in de hoek van de drugsmaffia”.