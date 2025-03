Onverbeterlijke drugscrimineel leidt cannabissmokkel vanuit de gevangenis: “Hij was de dirigent van het orkest”

“Hij is een ondernemer en daar is hij goed in!”De procureur-generaal had lovende woorden over voor Tom W. (41) uit Oudenaarde. Al sinds 2006 houdt die zich bezig met drugshandel, wat hem in totaal al voor bijna 30 jaar gevangenisstraffen opleverde. Zelfs vanuit de gevangenis bleef hij voortdoen, waardoor hij er nog eens 6 jaar dreigt bij te krijgen.

Tom W. is pas van al zijn straffen verlost in 2045 en dan wordt er nog geen rekening gehouden met de zes jaar die hij kreeg in Brugge voor cannabissmokkel uit Spanje en ook in Gent kreeg hij recent nog eens zes jaar waartegen hij ook beroep aantekende. Vanuit de gevangenis leidde hij cannabistransporten vanuit Spanje verstopt tussen ladingen beenham en olijfolie. Een Mercedes Sprinter werd uitgerust met een dubbele bodem en zo kwamen de drugs tot in België. Na onderzoek werd op 29 juli 2021 in Nazareth de wagen onderschept waarin een kilogram cannabis stak. En ook koffiepoeder, om de drugshonden te misleiden.

W. zat dan wel in de gevangenis, maar dat hield hem niet tegen om van daaruit een heel netwerk aan te sturen. “Klopt niet!”, aldus zijn advocaat. “Hij zit in de gevangenis en heeft geen geld. Hij kan dus niks geven of beloven. Hij was enkel een radertje in het web, maar zeker geen leider.” De zes jaar cel vindt hij dan ook overdreven en vroeg een milde bestraffing bovenop alle eerdere veroordelingen. Maar volgens de procureur-generaal was W. wel degelijk de dirigent van het orkest en is zes jaar cel niet overdreven. Hij noemde de zaak ook cartoonesk omwille van de bijnamen die de leden aan elkaar gaven: “Vis, para, Opie, Dikken, …”

“Hij is met al zijn ervaringen, een ondernemer in iets waar hij goed in is! Hij is een influencer die anderen meesleurt.” W. stuurde de transporten vanuit Spanje aan vanuit de gevangenissen van achtereenvolgens Oudenaarde, Brugge en Hasselt. “Je gaat moeten opletten of men gaat u totaal in isolatie plaatsen!”, waarschuwde de procureur-generaal. W. zelf noemt zichzelf echter slechts een schakel in de transportwereld. “Ik ben een makelaar van de criminelen die hen bij elkaar brengt. Maar ik zit in de gevangenis, dus van daaruit een netwerk leiden kan ik niet.” Har A. (43) uit Waregem en Neal V. (34) uit Harelbeke kregen respectievelijk dertig maanden en twee jaar effectief. Neal V. stond Tom W. bij in de gevangenis en trad tijdens zijn penitentiair verlof op als tussenpersoon. Beiden gingen in beroep en vragen werkstraffen. A. vraagt in eerste instantie zelfs de vrijspraak. “Hij was een goeie vriend van W. maar heeft na vijf eerdere veroordelingen volledig gebroken met het milieu. Hij huivert nu zelfs bij het woord ‘drugs”, aldus zijn advocate. Hij schaamt zich en heeft alles intussen afgezworen.” Uitspraak op 14 mei. (OSM)