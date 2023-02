Onderzoek naar Noord-Macedonische bende achter cannabisplantages afgerond: 17 verdachten naar rechtbank in Kortrijk

Maar liefst 17 leden van een Noord-Macedonische bende zullen zich binnenkort voor de rechtbank in Kortrijk moeten verantwoorden voor een netwerk van 7 cannabisplantages. De plantages konden onder meer in Waregem, Kontich, Ronse, Scherpenheuvel-Zichem, Wihéries en Mortsel opgerold worden. De oogst ging naar Nederland. Negen verdachten zitten al bijna een jaar in de cel.

Een politiecontrole van de politiezone Mira leverde informatie op waarmee de federale gerechtelijke politie (FGP) van West-Vlaanderen aan de slag kon. Dat resulteerde in een grootschalig drugsonderzoek dat naar de top van een Noord-Macedonische bende leidde. “De organisatie beheerde meerdere professioneel ingerichte plantages in ons land en had mensen in dienst voor installatie, onderhoud, pluk en transport”, aldus het parket van West-Vlaanderen. De oogst werd voornamelijk aan de man gebracht bij een Nederlandse groothandelaar. De opbrengst werd geïnvesteerd in aankoop van vastgoed in binnen- en buitenland. Valse identiteitspapieren werden gebruikt voor het afsluiten en huur- en energiecontracten.

Huiszoekingen

Op 16 februari 2022 voerde de FGP samen met lokale politiezones tal van huiszoekingen uit, waarbij 7 plantages opgerold konden worden en verdachten op hun verblijfs- of onderduikadres opgepakt konden worden. Dat gebeurde onder meer in Ronse, Waregem, Dentergem, Kontich, Mortsel, Antwerpen, Borgerhout, Schilde, Aalst, Scherpenheuvel-Zichem, Hoei en Wihéries. Dankzij internationale politiesamenwerking waren er tegelijkertijd invallen in Nederland en Noord-Macedonië. In Waregem konden in 3 kweekkamers zo’n 500 plantjes ontdekt worden, in Ronse 583 plantjes in 4 kweekkamers, in Mortsel 2 kweekkamers met 735 plantjes, in Kontich 2 kweekkamers met 335 plantjes.

De 17 verdachten worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de criminele organisatie, de cannabisplantages, valsheid in geschrifte, gebruik valse stukken, diefstal (van elektriciteit) en witwassen. (LSi)